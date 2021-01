Se det ske: Pilot overlever vanvittigt flystyrt

En pilot fik motorproblemer og styrtede ned midt i en lille by. Han overlevede mirakuløst

En 57-årig mand overlevede mandag et voldsomt flystyrt i byen Oyster Bay tæt på New York.

Piloten rapporterede pludselig motorproblemer umiddelbart før, at hans fly på dramatisk vis begyndte at styrte mod jorden.

Flyet ramte ned på en øde vej midt i den lille by til stor forskrækkelse for flere borgere, der så de voldsomme scener udspille sig.

Boom, boom, boom

En af dem, der så ulykken ske, var Arthur Khaimov, der arbejder i en frisør i nærheden. Han fortæller til CBS New York, hvordan det lød, da flyet ramte jorden:

- Vi så et fly flyve meget lavt, og så hørte vi et boom, boom, boom, siger frisøren til lokalmediet.

En anden person i området så også flystyrtet og skyndte sig hen til vraget. Her trak manden, der havde erfaring med redningsarbejde, den hårdt medtaget pilot ud.

Nægtede helikopter

Ambulancer og redningsfolk ankom efterfølgende til stedet, hvor de ville rekvirere en lægehelikopter til den kvæstede 57-årige.

Men det nægtede piloten.

- Ved du hvad, jeg har lige været i et flystyrt. Jeg vil ikke ind i en helikopter nu, svarede manden ifølge et øjenvidne.

Derfor blev han i stedet kørt til et nærtliggende hospital. Undersøgelser viste, at piloten havde brud på ryggen og flere ribben, men at hans tilstand ikke var kritisk.