Se fars geniale trick: Grædende baby smager sin egen medicin

Babyen blev ved med at græde, indtil den smagte sin egen medicin - se farens geniale trick herunder

Det kan som nybagt forælder være utrolig hårdt og opslidende at skulle putte sit barn, hvis barnet nægter at sove.

Men det problem findes der heldigvis gode råd for.

En far har været så venlig at optage sit geniale trick, der får sønnens uafbrudte gråd til at stoppe med det samme.

Videoen, der blev optaget søndag i familiens hjem i Melaka i Malaysia, viser, at faren lader sin søn smage på sin egen medicin. Og det virker øjeblikkeligt!

Over artiklen kan du se babyen blive så forbavset, at den helt glemmer at græde.