Se her, DSB: Snefald stopper ikke togene i Australien

Næste gang DSB varsler aflysninger og forsinkede tog på grund af snevejr, bør de måske overveje at sende en studiegruppe til det østlige Australien for at aflure et par tricks.

Her blev man natten til tirsdag lokal tid ramt af snefald for første gang siden 2015, uden at det har påvirket togtrafikken nævneværdigt, skriver BBC.

Det australske svar på DMI beskriver snefaldet som 'sjældent', og oplyser at sneen har ramt de to delstater New South Wales og Queensland. Sidstnævnte er kendt som 'solskinsstaten' i landet Down Under, og derfor studsede mange lokale en ekstra gang, da de stod op tirsdag.

There is snow in Queensland. Yep, Queensland. — Patti Friday (@pattits_) June 3, 2019

Værst er det gået ud over Blue Mountains-området, der ligger cirka 100 kilometer vest for Sydney. Her er der faldet cirka fem centimeter sne, hvilket har medført lukkede veje og forsinkelser i morgentrafikken.

Til gengæld er forsinkelserne og aflysninger på Blue Mountains-toglinjen minimale, omend der dog er 'et par forsinkelser ind mod byen', oplyser Sydney Trains på Facebook.

Den netop overståede sommer bød på den varmeste december og januar måned nogensinde målt i Australien ifølge News.com.au.