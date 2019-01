Se klippet: Danskere i besynderligt møde midt på Atlanterhavet

Lasse Wulff Hansen og Mads Vangsø følte sig afsondrede på deres tur over Atlanten, men så fik de uventet besøg

- Vi var så heldige natten til i går og i løbet af dagen at møde to forskellige skibe. Det ene var et fragtskib, og det andet var en familie fra en katamaran, siger Lasse Wulff Hansen.

Glæden er til at spore i premierløjtnantens stemme, som lige nu er midt ude på Atlanten sammen med tidligere radiovært Mads Vangsø.

Gennem video, billeder og direkte gennemstillinger til og fra båden har du hver dag mulighed for at følge med i de oplevelser og udfordringer, Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen møder, når de helt alene og uden hjælpemidler forsøger at krydse Atlanterhavet i en robåd. Løbet blev skudt i gang 12. december på La Gomera og slutter cirka 45 dage senere og 5000 kilometer borte, på Antigua i Caribien.

De har nu tilbragt 21 dage ude på Altanten, hvor man kan tænke sig, at de snart er løbet tør for ting at tale om. Lasse Wulff Hansen fastholder dog, at de ikke føler sig ensomme.

- Vi fungerer godt sammen og taler godt sammen. Men man er meget afsondret fra resten verden.

Dansk duo midt i vanvids-ræs: Hører stemmer og ser mærkelige ting

Og det er altså ikke bare sådan at ringe hjem, når man savner sine kære.

- Telefonforbindelsen er både dyr og ikke særlig tilforladelig.

'Han var snotforvirret'

Den lille robåd, som de to danskere sejler i, har en alarm, der går, hvis der er en båd i nærheden. Den har også udstyr, man kan kontakte omkringliggende skibe med.

Danskere i vanvids-ræs: Vi er halvvejs nu, selvom vi ikke er halvvejs

På den måde fik premierløjtnanten en velfortjent samtale med en kaptajn på et passerende fragtskib.

- Jeg endte faktisk med at snakke med ham i fire-fem minutter i hvert fald. Han var snotforvirret og blev ved med at spørge ind til, hvad det var, vi havde lavet, og om vi var okay, siger Lasse Wulff Hansen.

Lidt op ad dagen var der så en katamaran med en fransk familie, der kom tæt på for at hilse. De var også svært forundrede over projektet, fortæller danskeren.

- De var på vej til St. Martin. Alt i alt var det ret hyggeligt lige at ‘møde’ nogle andre mennesker herude.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen. Vis mere Luk

De to danskere håber på at kunne gennemføre turen på under 45 dage, men det kræver bedre vejr.

- Det der fylder allermest er nok håbet om, at der kommer noget mere knald på vejret, Så vi får noget mere fart på.

Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen ligger stadig nummer et i deres kategori i løbet over Atlanten, imens de ligger nummer 14 i den samlede placering.

Sådan foregår konkurrencen I alt 27 robåde deltager i konkurrencen, som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan altid se stillingen på linket her. Vis mere Luk

Hør hele interviewet i videoen øverst i artiklen.

Midt på Atlanterhavet: Sådan fejrede to danskere jul i robåd

