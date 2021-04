Se kortet: Får du en ny 'nærpolitienhed' i dit nabolag?

20 nye 'nærpolitienheder' skal oprettes rundt om i landet, og det er nu besluttet, hvilke byer der får sådan en enhed. Se kortet her

Som en del af en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, som et bredt flertal indgik 15. december sidste år, skal der oprettes 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet.

Og de byer, hvor enhederne skal være, er nu faldt på plads.

De nye politienheder får mindst fem lokale betjente på hver station og skal være med til at styrke politiets lokale tilstedeværelse i hele landet.

Det skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

'Med de nye nærpolitienheder vil borgerne nemmere kunne komme i kontakt med politiet. De vil oftere møde deres lokale betjente i gadebilledet. Og de vil kunne henvende sig fysisk til politiet og for eksempel foretage anmeldelser eller få råd og vejledning. Jeg ser frem til at besøge de første nærpolitienheder, der allerede forventes at stå klar i år', lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Se på kortet, hvor i landet de nye nærpolitienheder kommer til at ligge:

Her i landet kommer de nye nærpolitienheder til at ligge. Kig efter de gule og blå prikker. Kort: Justitsministeriet

Her er de 20 byer Brønderslev

Aars

Odder

Ikast

Struer

Grindsted

Hedensted

Toftlund

Esbjerg (Stengårdsvej)

Assens

Nyborg

Sorø

Korsør (i tilknytning til Motalavej)

Asnæs

Hundige (i tilknytning til Askerød)

Helsinge

Nivå (Nivåhøj/ Islands-højparken)

Ishøj (i tilknytning til Vildtbanegård)

Høje Gladsaxe

Kastrup Kilde: Justitsministeriet Vis mere Vis mindre

Ud over at etablere 20 nye nærpolitienheder har politikredsene besluttet at udvide den ugentlige åbningstid på én eksisterende lokalstation i Ribe med 15 timer.

Derudover oprettes der også tre andre politilokaliteter - kaldet 'satellit-stationer' - i Brande, Skærbæk og Dianalund.

Satellit-stationerne skal bruges som ekstra lokaliteter for lokalpolitiet.

Man regner med at de første nærpolitienheder allerede kan åbne i 2021.