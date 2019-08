Se listen: De her pornosider overvåger dig

Hvis du ser porno på nettet, er det ikke bare en sag mellem dig og Vor Herre.

I hvert fald ikke med internetpornoens fremvinding, hvor data er en dyrebar handelsvare. Ekstra Bladet kunne således fortælle, at blandt andre Google og Facebook ikke er blege for at købe information om personers privatliv, når det handler om de intime øjeblikke.

Firmaet Mindgeek, der ejer en stor del af de mest besøgte pornosider, er tidligere blevet kritiseret for ikke at passe på deres brugeres data, skriver Politiken.

Ifølge en ny undersøgelse fra forskere på Cornell University i New York sendte 93 procent af de undersøgte pornosider data om deres brugere videre til andre firmaer. Heriblandt skulle Mindgeeks sider alle sende data videre.

Mindgeeks pornosider Mindgeek ejer mindst disse pornosider. Pornhub Youporn Redtube Tube8 PornMD Thumbzilla XTube Gaytube My Dirty Hobby Modelhub Brazzers Babes.com RealityKings Digital Playground Mofos Twistys Erito Bromo RealityDudes SeanCody TransAngels Vis mere Luk

- Disse pornosider burde tænke mere over de data, de råder over. Og hvor følsomme de her data er. Helt som med sundhedsdata, siger Elena Maris, der står i spidsen for undersøgelsen, til New York Times.

- At beskytte disse data er afgørende for brugerne. Og vores undersøgelser viser altså, at disse hjemmesider og platformene ikke virker til at have gennemtænkt tingene særligt godt.

Anonym data

MindGeeks pornosider Pornhub og Redtube fortæller, at de kun indsamler anonyme data, og at oplysningerne kun bliver brugt til at forbedre tjenesten, men platformene skriver også, at de ikke tager ansvaret for, hvordan reklamevirksomheder og andre samarbejdspartnere bruger data.

Mindgeek har ikke ønsket at lade sig interviewe, men i en mail til Politiken skriver Michael Willis, der er kommunikationschef:

'Vores brands sætter brugernes sikkerhed højere end alt andet. Der er en meget restriktiv politik på tværs af alle vores tjenester, og personhenførbare data bliver aldrig gemt, medmindre brugerne giver tilladelse til det.'

Mindgeeks hjemmesider har tidligere haft problemer med sikkerheden og tilsyneladende lemfældige med at sælge deres brugeres data. Det betyder dog ikke, at andre pornosider går fri, hvor det er svært at afgøre, hvilken datapolitik en pornoside har.