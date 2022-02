Se listen: Her er priserne eksploderet

Synes du, at du har færre penge til dig selv om måneden, end du havde for et år siden? Så er der formentlig noget om snakken.

Den høje inflation har ramt danskernes pengepung i 2021, og visse forbrugerpriser er skudt fuldstændig i vejret.

Det viser en oversigt, Børsen har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks forbrugerindeks.

Listen viser, hvilke 20 varegrupper der er steget mest i pris over det seneste år.

Varme, madolie og benzin

På toppen af listen finder vi ikke overraskende naturgas, der er blevet 89,6 procent dyrere end for et år siden. Dermed er prisen næsten fordoblet.

Det kan dog for nogle være gået mere ubemærket hen, at 'andre spiselige olier end olivenolie' - som for eksempel raps- og solsikkeolie - tager en solid andenplads. Prisen på disse olier er nemlig steget intet mindre end 42,4 procent.

De forhøjede elpriser har været et varmt samtaleemne blandt danskere hen over vinteren, og det er da også elektriciteten, der tager tredjepladsen med en prisstigning på 32,1 procent.

Energipriser er på himmelflugt. Forstå hvorfor og hvordan du kan spare penge i videoen her.

De danske bilejere har nok også bemærket, at tallene på tankstationernes prisskilte er vokset hen over 2021. Helt konkret er prisen for diesel steget med 25,3 procent, mens benzinprisen er 22,2 procent højere i dag, end den var for et år siden.

Administrationsgebyrerne stiger

Én af de 'varegrupper' der overraskende nok også har fundet en plads på top 20-listen, er administrationsgebyrer.

Gebyrerne er steget med 10,9 procent, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Det fremgår ikke, hvilke typer virksomheder der er begyndt at tage væsentligt flere penge i gebyrer, men hvis du har et konkret eksempel på en virksomhed, der har hævet prisen på administrationsgebyret, så skriv endelig direkte til denne journalist eller til 1224.

Du kan se den fulde top 20-liste over de største prisstigninger det seneste år herunder: