Se oversvømmelseskortet: Her står det skidt til

Se godt på billedet herover.

Sådan kan Køge Bugt komme til at se ud i 2050 ifølge en ny rapport.

Med en ny metode har videnskabsfolk i USA fundet ud af, at oversvømmelserne vil komme til at ramme tre gange flere mennesker end tidligere antaget. På listen er flere storbyer, som forskerne forudser, vil blive oversvømmet.

Køge Bugt figurerer som et af de områder, der vil blive særligt ramt i Danmark.

Køge bugt får problemer

Med mange oversvømmelser i sigte kan det ende med en stor regning, hvis ikke kommunen sikrer sig. Diger, sandsække og kystsikring er nogle løsningsforslag, som borgerne og kommunen taler om.

I Danmark og specielt i Køge har man lavet meget nøjagtige beregninger over de kommende vandstigninger.

Karsten Arnbjerg-Nielsen er professor ved DTU med speciale i klimaforandringer og vandstandsstigninger.

- Det gælder særligt i de sydlige farvande fra Amager til Køge Bugt. Generelt står det skidt til i områder ud til Østersøen.

- Desuden er de indre farvande i risikozonen, mens området ud til Vesterhavet ikke bliver så hårdt ramt, siger han.

Ekstra Bladet har talt med nogle af de borgere i Køge, som kan se frem til sjaskvåde baghaver.

Tommy Brade har baghave lige ned til Køge Bugt. Foto: Kenneth Meyer

Tommy Brade er 65 år og har sit eget murefirma. Han bor i Ølsemagle ved Køge Nord lige ud til vandet.

- Vi har været udsat for oversvømmelse en del gange. Kommunen har indtil videre været afsindigt hjælpsomme. Sidst kom de ud med pumper og sikrede husene.

- Det er klart, at hvis problemet ikke kan stoppes, bliver vores huse mindre værd. Men vi har samtaler med kommunen, om hvordan vi kan sikre os.

- Jeg synes, at det er fair nok, at vi borgere skal betale for kystsikringen, for det er jo os, der har valgt at bosætte os i et risikoområde.

- Vi har heldigvis to store tanger, som fungerer lidt som en barrikade. Så vandstanden skal stige meget og hurtigt før vi ikke kan nå at gøre noget.

Felix Nguyen til venstre og Mikael Nguyen har endnu ikke oplevet oversvømmelse i deres hus. Foto: Kenneth Meyer

Felix og Mikael Nguyen er 46 og 50 år og arbejder begge som sosu-assistenter. De bor på den modsatte side af vandet ved Københavnsvej i Ølsemagle.

- Jeg har ofte tænkt på, hvor tæt på vandet vi egentligt bor. Det er overraskende, at der ikke har været flere oversvømmelser her. Men det er virkelig skræmmende at tænke på, at det i fremtiden kommer til at ske oftere, fortæller Mikael og fortsætter:

- Jeg synes, at det burde være staten, som skal stå for kystsikringen. Det kan ikke passe, at vi skal betale for det, bare fordi vi er bosat i et uheldigt område, som bliver oversvømmet om måske 30 år. For hvis det er på grund af klimaforandringer, så er det jo en fælles opgave. Man forurener jo, lige meget hvor man bor. Og det synes jeg ikke, at vi i kommunen skal bøde for.

- Vi har for eksempel heller ikke nogen børn, men vi er også med til at betale for skoler, børnehaver og vuggestuer. For det er jo selvfølgelig også en fælles opgave, mener Felix.

- Uanset om du bor højt eller lavt, dyrt eller billigt, burde alle have råd til at kunne sikre sin bolig. Det er jo ikke alle kommuner, der har råd til det, forklarer Felix, og Mikael stemmer i.

- Så undgår man jo også, at kommunerne vil noget forskelligt, afslutter Mikael.

Aage Johan Kristensen har boet i 44 år på den side af Københavnsvej, som ikke i samme grad har været plaget af oversvømmelser tidligere. Foto: Kenneth Meyer

Aage Johan Kristensen er 75 år pensionist. Han bor i Ølsemagle og har ikke selv oplevet at have oversvømmelse i huset, men naboerne har.

- Jeg er fuldstændig ligeglad med det der. Jeg er jo død på det tidspunkt, så det er ikke noget, jeg kommer til at skulle forholde mig til.

- Jeg tror egentlig heller ikke rigtig på det. Det kommer jo ikke til at ske. De taler altid om det, men jeg har ikke oplevet noget ske endnu. Og jeg har trods alt boet her i 44 år.

- Så alt det der, det gider jeg ikke gå op i.