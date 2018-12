Se testen her: Så farlige er krysantemumbomber

Krysantemumbomber er ulovlige at affyre for den menige dansker. Se hvor kraftigt de eksploderer herunder

Hvert år omkring nytår finder en stor mængde af de såkaldte krysantemumbomber sin vej ind på det sorte marked, hvor mange af dem efterfølgende havner i hænderne på almindelige danskere.

Krysantemumbomber må dog kun affyres af fagfolk, da de kan være livsfarlige, hvis man ikke ved hvad man laver.

Bomberne eksploderer nemlig særdeles kraftigt, og de skal derfor gerne skydes et par hundrede meter op i luften, før de går af.

Mange amatør-fyrværkere affyrer dog krysantemumbomber i jordhøjde, og omgangen med det farlige og ulovlige fyrværkeri har resulteret i flere dødsfald indenfor de seneste år.

* Krysantemumbomber er fyrværkeri lavet til professionelle. * En krysantemumbombe skal affyres fra et specielt affyringsrør. Bomben skydes cirka 100 meter op i luften, hvor den eksploderer og skyder en masse lyskugler ud til alle sider. * Navnet på fyrværkeriet er givet, fordi den danner en buket af lyskugler på himlen, der kan minde om en krysantemum i blomst. * Selve bomberne varierer i størrelsen fra en tennisbold til en stor fodbold. * De mindste er kraftige nok til at sprænge en hånd i stykker. * Hvis bomben nærmer sig størrelsen på en lille håndbold - cirka seks tommer - kan man miste livet. * Nytårsnat mistede tre mænd livet i to forskellige ulykker i Mariager Fjord Kommune. Begge ulykker skyldtes krysantemumbomber. Kilder: Ritzau

Ekstra Bladet TV tog omkring nytår 2014/15 med en professionel fyrværker ud for at få en demonstration af krysantemumbombernes ødelæggende kræfter, når de affyres på jorden. Vi affyrede en bombe ved siden af to grisehoveder for at se hvilke skader de ville pådrage sig.

Se eller gense hvad der skete med 'forsøgsdyrene' i indslaget over artiklen.

Her affyrer en lidt for kåd mand en krysantemumbombe på Rådhuspladsen i København til nytårsaften. Ingen kom til alvorligt skade trods mandens hensynsløse og uforsvarlige handling, som han senere blev dømt for. Privatoptagelser.

