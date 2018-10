Se verdens højeste statue: Næsten dobbelt så høj som 'Frihedsgudinden'

Verdens største statue vil blive afsløret for offentligheden om kun fem dage den 31. oktober. Det nye monument, der er stillet op i Indien, har fået navnet 'Statue of Unity'. Statuen er 182 meter høj og er næsten dobbelt så høj som 'Frihedsgudinden' i New York, der er 93 meter høj. Til sammenligning er den nye statue mere end fire gange højere end Rundetårn i København.

Verdens højeste statue netop nu er 'Spring Temple Buddha' i Kina, der er 128 meter høj. Men den bliver altså om kun fire dage forvist til andenpladsen, når Indiens kæmpe statue bliver indviet.

Det skriver flere medier heriblandt ABC News, The Guardian og Daily Mail.

Den nye statue, der er placeret på Sadhu Island i det vestlige Indien, forestiller Sardar Vallabhbhai Patel, der var en af de mest toneangivende kræfter med henblik på Indiens uafhængighed af det britiske styre. 'Statue of Unity' vil blive indviet af Indiens premierminister Narenda Modi, og det kommer selvfølgelig til at ske på Sardar Vallabhbhai Patels fødselsdag. Han blev født den 31. oktober i 1875.

Her ses den nye indiske statue 'Statue of Unity' i sin fulde størrelse. Læg mærke til kæmpekranen bag statuen. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Der er brugt millioner af tons cement og stål til at bygge den gigantiske statue. Tusindvis af arbejdere og hundredvis af ingeniører har arbejdet på at gøre statuen færdig i hele fem år.

Udover et besøgscenter ved foden af statuen, er der i selve statuen en udkigs-platform, der er placeret i 152 meters højde. Her vil der være plads til 200 besøgende ad gangen.

Tæt på statuen er der i øvrigt også bygget et trestjernet hotel med 128 værelser.

Her er et nærbillede af statuens hoved. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Statuen set på lang afstand. (Foto: Ritzau/Scanpix)