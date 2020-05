Se video: Besøger mor gennem glasrude

Susan Krøse har besøgt sin mor på plejehjem hver aften siden hun flyttede ind i 2016. Men på grund af risikoen for smittespredning, taler de nu sammen gennem et lukket vindue

Hver aften klokken 20 tager Susan Krøse et tæppe og et taburet under armen og vandrer mod Højstruphave Plejecenter for at besøge sin mor.

Førhen puttede Susan sin mor efter en aftentur, men siden coronakrisens besøgsrestriktioner er trådt i kraft, har mor og datter måtte tale sammen gennem en telefonforbindelse på hver side af en rude.

- Det betyder alt, siger hendes mor Ruth Prieme til Ekstra Bladet bag hendes vindue i stueetagen.

Det her kommer jeg til at dø af

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark den 11. marts, sad Susan Krøse og hendes mor og så pressemødet sammen.

- Min mor vendte sig mod mig og sagde, det her kommer jeg til at dø af, siger Susan Krøse til Ekstra Bladet.

- Ikke af coronaen, men af at vi ikke kan se hinanden.

I forbindelse med nedlukningen nedsatte Ældre- og Sundhedsministeriet et besøgsstop for borgere på plejecentre. Stoppet gælder både beboerens bolig og alle indendørs fællesarealer.

Derfor har mange nøjedes med at tale sammen på telefonforbindelser.

- Min mor er dårligt talende, og derfor er det vigtigt for mig at se hende, fortæller Susan Krøse, der hver aften får hjælp af en medarbejder på plejecenteret til at sætte opkaldet op på den anden side at vinduet.

- Det betyder noget for alle, at have nogen at tale med.

Mor: Jeg kunne skrige

Tidligere har Ruth Prieme benyttet sig af cykelture gennem Cykelvenner, og jævnligt være på ture i det fri. Overfor Ekstra Bladet udtrykker hun dyb frustration over at være låst til sin bolig fra morgen til aften.

- Jeg må ikke komme ud, det er der ikke tid til, fortæller hun.

- Det føles som et fængsel, og jeg gad godt se Magnus Heunicke klare en uge i mine sko.

Ekstra Bladet har henvendt sig til Højstruphave Plejecenter telefonisk og på mail for at spørge til forvaltningen af beboernes mentale helbred.

De er endnu ikke vendt tilbage.