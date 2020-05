Se videoen: Delfin boltrer sig i dansk sund

Siden 2019 har delfinen Delle boltret sig i Svendborgsund.

Dette til stor glæde for mange danskere, der jævnligt aflægger eksempelvis Svendborg Havn besøg for at se delfinen, eller som lægger billeder og videoer af delfinen op i Facebook-grupperne 'Vores delfin i Svendborgsund' eller 'Delles venner'.

En af dem, som finder glæde i sundets delfin-beboer, er Maibritt Pihl. Hun er ansat på Svendborg Sygehus, og fra en altan på afdelingen, hvor hun har sin daglige gang, kan hun og patienterne ofte se Delle.

- Det er rigtig hyggeligt at have en delfin i sundet, siger Maibritt Pihl, som også er medlem af Facebook-gruppen.

Hjælper patienterne

Maibritt Pihl ser fra altanen på Svendborg Sygehus delfinen Delle mellem tre og fire gange om ugen.

- Den er jo næsten dernede dagligt. Tit siger jeg til patienterne: 'Prøv at holde øje, se delfinen derude i vandet!'. Det hjælper dem med at tænke på noget andet, siger Maibritt Pihl.

Især under coronakrisen, hvor flere patienter har måttet afstå fra at se deres pårørende, har Delle været en hjælp.

- Mange højrisikopatienter har været rigtig kede af ikke at kunne se deres pårørende. Så kan det lige fjerne lidt fokus fra deres situation, at de kan se delfinen nede i havnen, fortæller Maibritt Pihl.

- Nogle har endda bedt om at få en kikkert bragt ind, og inden corona kom folk fra andre afdelinger tit op for at se delfinen fra altanen, ler hun.

Jagter Delle i motorbåde

Maibritt Pihl fortæller, at der er mange, som bekymrer sig om delfinen, og som prøver at passe på den.

- Der er nogle gange nogen, som sejler rundt med motorbåde meget tæt på, så vi er mange, der er bange for, at den kommer til skade, siger sygehusassistenten.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan det har skabt vrede, at flere folk i motorbåde tilsyneladende jagter delfinen Delle. Den historie kan du læse her.



Sådan så det ud, da Delle i høj fart blev jagtet af flere motorbåde en aprildag i år. Foto: Per Nykjær Jensen

Se også: Jagt på 'Delle': - Det er dyrplageri