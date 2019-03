Den australske dyrlæge Jonathan Howard fik tirsdag 26. februar en usædvanlig patient i sin klinik.

På sin kliniks facebook-side beskriver Howard hvordan han fik indleveret verdens næstgiftigste slange, en østlig brun slange, af en husejer, som havde indfanget den på sin ejendom.

Da dyrlægen tog et røntgenbillede af slangen, for at se om den havde pådraget sig skader under indfangningen, kunne han se, at den havde tre ufordøjede rotter i maven.

Artiklen fortsætter under billedet.

Foto: Facebook/Dr Jonathon Howard - Small Animal, Bird and Exotics Veterinarian.

Husejeren forklarede da, at han havde brugt rottegift til at bekæmpe et problem med de små skadedyr, og at det derfor var sandsynligt, at slangen havde ædt en forgiftet rotte, som kunne ende med også at forgifte slangen.

For at forhindre det i at ske, valgte Jonathan Howard derfor at bedøve slangen og derefter 'klemme' rotterne ud af slangens mave en efter en.

Det krævede en ekstrem forsigtighed, forklarer Jonathan Howard, da selv den mindste smule gift i en lille rift på hånden kunne slå et voksent menneske ihjel. Se dyrlægens egne optagelser af indgrebet over artiklen.

Indgrebet gik dog som det skulle, og dagen efter var slangen klar til at blive sat tilbage ud i den vilde natur.