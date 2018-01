Se videoen: Her bliver vodka til millioner stjålet

- De har åbenbart haft en nøgle eller kopieret en nøgle, og de har så rullet gitterporten op og låst døren op, og så er de simpelthen kommet ind i bodegaen og har brækket døren op til vodkamuséet nede i kælderen, fortæller Brian Ingberg, der er indehaver af Café 33.

Det under disse lokaler, at verdens største vodkasamling befinder sig. Det er også hér, hvor der var indbrud i nat.

I vodkasamlingen er der hele 1200 flasker, men gerningsmændene stikker kun af med den ene flaske. Til daglig koster den godt og vel otte millioner kroner, så det er selvføgelig et voldsomt tab for vodkaejeren- og samleren.

- Jeg er selvfølgelig frygtelig ked af det. Den var prikken over i’et på min samling. Ud af de 1200 flasker, jeg har, var det en helt speciel flaske at have stående, siger Brian Ingberg

Ekstra Bladet har fået lov til at bringe overvågelsesbillederne fra nattens ugerninger.