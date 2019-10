Se videoen: Kæmpe bro kollapser

En kæmpe bro er kollapset i Taiwan. Det frygtes at flere er fanget og såret

Den 140 meter lange og 15 meter brede bro Nanfang'ao Bridge kollapsede tirsdag morgen.

Det frygtes at ti fiskere er kommet til skade, og seks personer, som arbejdede som mandskab på bådene, da de befandt sig på nogle fiskerbåde, som sejlede under broen, da den kollapsede.

Over vandet har redningsarbejdet stået på længe med kraner og beredskabsfolk, som har prøvet at få fiskerbådene fri.

Under vandet er flere dykkere i gang med at lede efter folk, der kunne være fanget i bådene, skriver The Guardian.

En af fiskerbåedene, som blev smadret under broen, da den pludseligt kollapsede. Foto: Ritzau Scanpix

I videoen kan man se en hvid varevogn, som lige akkurat ikke når over broen, inden den pludselig styrter sammen.

Bilen, man ser i videoen, endte i voldsom brand og røg. Føreren af bilen er en af de sårede personer, som er kørt på hospitalet, oplyser det lokale beredskab ifølge Ritzau.

Broen er bygget i 1998. Dens struktur blev forstærket i 2018.

Der er endnu ingen forklaring på broens kollaps, fortæller beredskabet i Taiwan.

Men en tyfon, som ramte Taiwan mandag nat kan have haft en betydning for kollapset. Men da broen faldt, var der ingen umiddelbare tegn fra tyfonen.

Gigant-bro kollapser

Broen ligger nede i havnen efter kollapset. Foto: Ritzau Scanpix

Der er stadig ikke fundet nogen årsag til den pludselige kollaps. Foto: Ritzau Scanpix