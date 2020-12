Se vinderen af Ekstra Bladets Nytårstorsk

Uffe Ellemann-Jensen er skuffet over, at statsminister Mette Frederiksen sejrede suverænt i den traditionsrige dyst

Egentlig begyndte det vældig godt. Ekstra Bladets læsere har med overvældende flertal kåret Mette Frederiksen til Ekstra Bladets Nytårstorsk 2020.

36.587 stemmer fik statsministeren. Næsten lige så mange, som hun fik af personlige stemmer ved det seneste folketingsvalg.

Så jeg ringede tirsdag til Sophie Bremer, der er statsministerens pressechef, for at fortælle den glade nyhed.

Torskenoteringen Folket har talt, og det er særdeles klart i mælet. Ikke færre end 117.767 stemmer har vi modtaget

– det er ny rekord – og heraf gik næsten en tredjedel til statsminister Mette Frederiksen. De to særdeles forhenværende, Morten Østergaard og Frank Jensen, følger på de næste pladser, men kun hvis deres stemmetal lægges sammen, kan de slå Den store Moder. Jakob Ellemann har på fjerdepladsen svært ved at leve op til de stolte familietraditioner, men man har vel nok fornemmelsen, at han kan slå til igen i de kommende år. Her er tallene: Mette Frederiksen – 31 procent Morten Østergaard – 18 procent Frank Jensen – 15 procent Jakob Ellemann – 12 procent Saszeline Dreyer – 9 procent Mogens Jensen – 5 procent Simon Aggesen – 4 procent Jette Skive – 2 procent Søren Brostrøm – 2 procent Erik Filthuth – 2 procent. Vis mere Luk

Og efter at hun havde sundet sig lidt, aftalte vi, at hun ville vende tilbage for at fortælle, hvor og hvornår det ville passe Mette Frederiksen at modtage den eftertragtede pris, som ud over en meget stor fisk omfatter en indrammet udgave af Morten Ingemanns smukke tegning og to flasker brændevin.

Kleppert

Så i går drog jeg ud for at hente torsken. En ordentlig kleppert. Godt fem kg. For 800 kroner fisk.

En mand på en mission. Foto: Jonas Olufson

Iført smoking sad jeg således på spring, da de ringede fra Statsministeriet:

– Det viser sig, at Mette Frederiksen desværre ikke har tid til at modtage torsken i dag ...

– Hvad?! Overrækkelsen behøver ikke tage ret lang tid. Kan hun ikke lige klemme os ind?

– Desværre.

– Men hvornår kan hun så?

– Det kan jeg ikke sige.

Nordkorea

Jeg havde endda skrevet en bevægende tale. Her er et lille uddrag:

Mette Frederiksen i Morten Ingemanns streg.

’Kære Mette Frederiksen

Tillykke! Mange har stræbt efter at blive Ekstra Bladets Nytårstorsk 2020, men din indsats overstrålede dem alle.

Mere end 15 millioner døde mink er svære at overgå.

Nogle har sammenlignet din regeringsperiode med enevælden eller med styret i Nordkorea, men det er uretfærdigt, synes jeg.

Ville Kim Jong-un måske have taget imod en torsk som tegn på, at han havde kvajet sig i årets løb?

Næppe.

Hvorimod du, Mette Frederiksen, har så meget humor og selvironi, at du ...’

Torsken er ikke den første præmie, statsministeren modtager i år. Forleden blev det til en selfie-stang som markering af Mette Frederiksens helt særlige evne til at bringe sig i øjenhøjde med danskerne - og sine bare fødder.

Sær

Nå, men den pointe kom til at virke lidt sær, da jeg stod ved døren til Statsministeriet med torsken i mine arme og ingen Mette Frederiksen i sigte.

Jeg sms’ede til Sophie Bremer:

’Jeg står med den store fisk i Prins Jørgens Gård, hvis din chef skulle have fem uventede minutter.’

Men det havde hun ikke. I stedet aftalte vi, at vi finder et tidspunkt i det nye år, for naturligvis skal Mette Frederiksen have den torsk, som hun så ærligt har fortjent.

Men det bliver en ny en.

Her lykkedes det at komme af med torsken for denne gang. Foto: Jonas Olufson

Dette års torsk afleverede jeg i Fedtekælderen på Christianshavn, hvor den vil blive nydt af hjemløse, og hvor de var meget, meget glade for at tage imod den.

Årets nytårstorsk: Den store moder

Far er skuffet

Uffe Ellemann-Jensen lærte med tiden at tage imod æren som Nytårstorsk med et stort smil. Han fik også en del øvelse. Foto: Jan Grarup

Uffe Ellemann-Jensen – tidligere udenrigsminister og Venstre-leder – har modtaget Ekstra Bladets Nytårstorsk ikke færre end fem gange, og han er ikke begejstret for meddelelsen om, at Mette Frederiksen er årets topscorer:

– Det er jeg ikke tilfreds med. Det skuffer mig faktisk.

– Du havde håbet på en anden vinder?

– Ja, nu havde jeg jo selv afkom blandt kandidaterne, og ...

– Jeg kan fortælle, at din søn, Jakob Ellemann, landede på en fjerdeplads.

– Javel. Så må han nok arbejde hårdere i det kommende år, siger Uffe Ellemann med fast stemme.