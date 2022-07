Sean har fundet sjælden bi: - Man står helt paf

Sean Birk Bek Craig fandt søndag en bi, som ikke er set i Danmark i over 50 år

Søndag eftermiddag havde den biologistuderende Sean Birk Bek Craig endnu engang bevæget sig ud i den danske natur i håbet om at spotte en sjælden bi.

Særligt en bi har længe stået øverst på hans ønskeliste: En tormentilhvepsebi.

- Jeg er enormt glad for dansk vild natur. Især bierne har taget mit hjerte, siger han til Ekstra Bladet.

Sean Birk Bek Craig beskriver sig selv som 'lidt en nørd ud i bier'. Privatfoto

Ikke i tvivl

Den sjældne bi er ikke set i den danske natur siden 1971, og Sean Birk Bek Craig har brugt timevis i både sol og regn på at finde bien.

Søndag gik turen til Rabis ådal i Midtjylland, hvor den biologistuderende sammen to andre var ude for at lede efter bier, da de først fik øje på den såkaldte tormentiljordbi.

Det er godt tegn, hvis man er på jagt efter en tormentilhvepsebi, fordi den snylter på tormentiljordbien. Få minutter senere fik Sean Birk Bek Craig så endelig øje på den bi, han har brugt så længe på at lede efter.

- Med det samme, jeg fik den op på fingrene, kunne jeg se, hvad det var, fortæller han.

Det skyldes, at tormentilhvepsebien er særligt karakteristisk på den måde, den er trefarvet, forklarer den biologistuderende.

Største oplevelse

Fundet af tormentilhvepsebien tog mildest talt Sean Birk Bek Craig med storm.

- Det er en eksplosion af følelser. Man står helt paf, siger han.

Den biologistuderende beskriver sig selv som 'lidt en nørd ud i bier', og da Ekstra Bladet taler med ham mandag, kan han stadig ikke få armene ned over det sjældne fund, og han summer af begejstring.

- Jeg tror, det er en af de største oplevelser, jeg har haft i mit liv, siger han.

Sean Birk Bek Craig har efterfølgende registreret fundet på naturbasen.