Seebach-koncert gav chimpanser tyndskid

Hver sin smag, sådan er hovedreglen i musikkens verden.

Men i dyrenes verden lader det til, at høj musik er lig med dårlig musik. Det mener direktør i Aalborg Zoo Henrik Johansen i hvert fald at kunne konkludere ud fra dyrenes opførsel efter høje koncerter.

Aalborg Zoo ligger nemlig meget tæt på Mølleparken, hvor Rasmus Seebach senest gav store koncert, skriver DR.

- Ved de store koncerter, hvor der er et stort lydtryk, kan vi se, at blandt andet chimpanserne får tynd mave og bliver urolige. Det samme gør sig gældende for større aber og rovdyr og også vores elefanter, siger han til DR.

Flere dage

Selvom dyrenes skræk er overstået på nogle timer, sætter den voldsomme oplevelse sig i dyrene lang tid efter. Ifølge Henrik Johansen opfører dyrene sig markant anderledes i flere dage efter. Han refererer til en dværgflodhest, som hverken ville op af vandet eller spiste i flere dage.

I år er der planlagt tre store koncerter i Mølleparken, hvor Rasmus Seebach skal optræde igen, og Maroon 5 også skal give den gas. Aalborg Kommune oplyser, at de ikke ønsker at aflyse allerede planlagte koncerter.

De er dog i gang med at finde en løsning på problemet, hvor det er blevet foreslået at holde koncerter på dyrskuepladsen i Skalborg og et område omkring byens kaserne.

- Det er selvfølgelig ikke holdbart, at dyrene i zoologisk have har det rigtig skidt med koncerterne. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, hvorvidt Rasmus Seebach synger falsk, men at der er virkelig, virkelig høj musik, og det er selvfølgelig noget, vi skal forholde os til, siger Mads Duedahl, der er rådmand for kommunens sundheds- og kulturforvaltning.

