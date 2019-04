Seere i tårer: Orangutang kæmper for sit hjem

Der var flere seere der sad med tårer i øjnene, da David Attenboroughs dokumentar rullede over skærmen på tv-kanalen BBC.

Dokumentaren viser en orangutang, der kæmper for sit hjem i skoven, mens en bulldozer kommer for at smadre hele stedet.

Ifølge optagelserne bliver hjemmet ødelagt, fordi der er kommet større efterspørgsel på palmeolie, der findes i regnskoven.

Kameraerne fangede øjeblikket, hvor en desperat orangutang prøvede at skubbe bulldozeren væk fra de træer, den allerede havde fældet.

Den blev ved i nogle øjeblikke, inden den flygtede fra den store maskine.

Videoen kom første gang ud i 2018, hvor International Animal Rescue brugte den til at sætte fokus på, hvordan regnskoven bliver ødelagt.

Ifølge organisationen blev videoen filmet i 2013. Den har dog først fået viral opmærksomhed i 2019, efter den er blevet vist på BBC.

Store reaktioner

Seerne af den britiske dokumentar var nemlig efterladt i harme og sorg efter optagelsene.

'Det er virkelig hjerteskærende', skrev en til dokumentaren ifølge Mirror.

'Det her gør mig virkelig rasende. Stop med at ødelægge deres hjem', skrev en anden.

'Optagelsen af orangutangen, der slås mod maskinen, er noget af det mest sørgelige, jeg nogensinde har set', skrev en tredje.

Gennem dokumentaren prøvede værten at gøre opmærksom på de mange klimaforandringer, der sker rundt omkring i verden.

Man bruger palmeolie til flere ting i hjemmet. Heriblandt shampoo og chips.

Dokumentaren er en del af programmet 'Our Planet Matters', der sendes på BBC.