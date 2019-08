Sejler for tæt på isbjerg: Så siger det PLASK

Kajakroerne var heldige at slippe uskadte fra oplevelsen

Den amerikanske rejse-blogger Josh Bastyr og hans kammerat kunne være kommet grueligt galt af sted, da de i weekenden var i Alaska for at sejle blandt isbjerge.

Nærmere bestemt gik turen til Spencer-gletsjeren, hvor de kunne høre et isbjerg kælve og besluttede sig for at undersøge det nærmere.

I den forbindelse blev al fornuft og forsigtighed sat ud af spil, og det var tæt på at koste dyrt for de to kajakroere.

Mens de nød synet af det enorme isbjerg på alt for tæt hold, knækkede et enormt stykke nemlig af det, og de to kajakroere var derfor nødt til at tage benene på nakken.

'De vidste, at de var alt for tæt på, og de har lært lektien, da er heldige at være i live', lyder beskrivelsen på instagram-siden Steeringsouth, hvor man kan følge Josh Bastyr og hans kæreste Nicoles rejseeventyr.

