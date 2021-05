Sejlivet salmonella er dødbringende

Mange danskere har nok undret sig over, at man alene i Danmark har haft et salmonella-udbrud, der har givet tre dødsfald, 33 syge og 19 indlagte - alt sammen på grund af loppefrøskaller, der sælges som Husk-produkter.

Det fleste vil nok mene, at bakterier, uanset om de stammer fra Asien eller andre steder, ikke kan overleve i længere tid blandt tørrede loppefrøskaller.

Tjek: Disse Husk-produkter skal kasseres HUSK Psyllium-frøskaller, kapsler Naturlægemiddel 175 stk De muligt inficerede kapsler har følgende batch-numre, hvilket kan læses på beholderen: 20190019 20190024 20190025 20190036 20190031 20190029 20190030 20190027 20190026 20190021 20190022 20190035 20190020 20190037 20190034 20190018 20190033 Samt Psyllium Mavebalance Basic kapsler Batchnummer: 500784 Vis mere Vis mindre

Men det kan de faktisk.

Ekstra Bladet har talt med professor Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitet. Han er ekspert i klinisk mikrobiologi, og han forklarer, at bakterier kan skrue så meget ned for deres omsætning i systemerne, at de kan overleve i måneder - måske op til et halvt år i indtørret tilstand.

- Bakterier er virkelig mærkelige, fordi de kan være så sejlivede. Selvfølgelig har bakterier det bedst i lune og fugtige omgivelser - f.eks. en tarm. Men der er fortilfælde, hvor bakterier som her med Husk overlevede lang tids tørring og satte en stor international salmonella-epidemi i gang. Det er 40-50 år siden, obg den gang var der tale om tørre peberkorn. Uden at være ekspert i Husk, vil jeg mene, at klimaet blandt tørrede loppefrøskaller ligner klimaet blandt tørre peberkorn. Og den gang blev rigtigt mange mennesker syge rundt om i verden, fortæller Kolmos.

Han tilføjer, at konsekvensen den gang blev, at man indførte obligatorisk bestråling af tørrede krydderier, så hvad der end måtte være af levende organismer blandt peberkorn og andet, blev effektivt slået ihjel.

- Heldigvis sker der jo en stor fortynding af bakterierne i forbindelse med udtørringen. Hvis et stort parti peber eller Husk er inficeret med en bakterie - her Husk - vil måske 90 procent dø i løbet af indtørringen. Det betyder, at der vil være få bakterier tilbage i det store parti og dermed ringe risiko for at blive ramt. Men på trods af det, er det meget fornuftigt, at producenten Orkla har trukket det hele tilbage. Det ville jeg også have anbefalet.

Orkla har trukket både kapsler og granulat tilbage.

