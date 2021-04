Fidel Castro var en torn i øjet på USA igennem flere årtier, hvorfor CIA brugte deres kreativitet til at få ham myrdet

Dødelige cigarer, en forræderisk elskerinde og en musling med indbygget sprængladning.

Selvom man skulle tro, at det var elementer fra en James Bond-film, så er det i virkeligheden bare et lille udsnit af de måder, hvorpå CIA i årenes løb forsøgte at likvidere Cubas kommunistiske leder Fidel Castro på.