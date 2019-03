Seks babyelefanter mirakuløst reddet

Der var tale om vaskeægte helte, da seks vilde babyelefanter torsdag blev reddet af flere parkbetjente i den thailandske nationalpark Thap Lap, der ligger i provinsen Nakhon Ratchasima.

Seks babyelefanter var blevet skilt fra deres forældre og fanget i en stor mudderpøl, som de ikke kunne komme ud af. Der havde de befundet sig i flere dage, før de på lykkeligste vis blev reddet af parkbetjentene.

Det skriver AFP.

Onsdag aften opdagede betjentene ved et tilfælde de hjælpeløse unger, som er mellem et og fire år.

Betjentene var ikke i tvivl: ungerne kunne ikke selv komme fri og måtte have hjælp.

Det var ikke muligt for de seks babyelefanter selv at komme op af pølen. Foto: Ritzau Scanpix

Overnattede hos dem

Nogle af betjentene forlod straks skoven for at hente redskaber, som de kunne grave med, mens de andre betjente overnattede ved dyrene for at holde øje med de skræmte unger.

- Vores team ankom med hakker torsdag morgen, og så begyndte vi at grave rundt om muddergraven for at gøre den mindre stejl, siger Prawatsart Chantheap, leder af nationalparken, til nyhedsbureauet.

Efter tre timers gravning lykkedes det de mudrede babyer en for en at kravle ud af pølen, mens betjentene jublede lettede af dem.

Redderne har sidenhen observeret en gruppe på 30 voksne elefanter i nærheden, som de mener må være de elefanter, babyerne var blevet adskilt fra.