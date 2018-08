Seks begivenheder på én gang: Potentielt kaos i midtby

Fredag byder på adskillige festlige begivenheder i Aalborg, og det kan skabe problemer for trafikken

Vejret kunne nok godt have været en anelse bedre, men ikke desto mindre har flere tilsyneladende på forhånd ment, at fredag 24. august var en god dag at afholde arrangementer i Aalborg.

Således er der fredag hele seks ting at vælge imellem, hvis man vil opleve noget lidt ud over det sædvanlige i Aalborg.

Og det betyder, at det godt kan blive noget problematisk at bevæge sig igennem byen. Det skriver Nordjyske.

Tusindvis ventes nemlig at strømme til, når Salling Rooftop åbner i byen, mens også Aalborg Festivals er i gang i byen på anden uge. Derudover er der Fredagsfest og Skovrock i byen, mens Metropol også går i gang.

Og den helt store drillepind rent trafikmæssigt er cykelløbet Spilnu.dk Grand Prix, der fredag eftermiddag kører igennem den centrale del af byen og forårsager flere spærringer, der betyder, at gæsterne til de andre arrangementer bliver udfordret i forhold til kørsel, busdrift og parkering.

Ifølge Aalborg Kommune vil følgende veje være spærret mellem 15 og 20.30 på grund af cykelløbet:

Slotspladsen, Nyhavnsgade i østlig retning, Østerbro, Nytorv, Østerågade og Borgergade.

Der vil være omkørsel via Vesterbro, Østre Alle, Sønderbro og Karolinelundsvej.

Har man parkeret i et af p-husene i Friis, Salling og Føtex, vil der mellem 17 og 18 blive åbnet op for at folk kan komme ud. Der er adgang til p-husene indtil klokken 15.