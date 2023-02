Seks danskere i voldsomme skiulykker

Danskerne er valfartet til Østrig på skiferie.

Det kunne mærkes på de østrigske hospitaler i weekenden, skriver flere østrigske medier.

Heriblandt Salzburg24 og Kronen Zeitung.

Først blev en 15-årig dansk snowboarder angiveligt pløjet ned af en 12-årig østrigsk skiløber. Det endte for danskerens vedkommende med en tur til en østrigsk læge, mens østrigeren slap uden skader.

Også en 51-årig dansk kvinde kom til skade i alperne, hvor hun kolliderede med en slovensk vinteratlet, skriver Salzburg24. Hun blev efterfølgende fløjet med redningshelikopter til et hospital i Schwarzach med en skade i låret.

Tragedie

Dansker-uheldet ophørte dog ikke her.

I alt fire danskere var nemlig involveret i et mere aparte uheld i Oberndorf, hvor et ægtepar på vej op ad et bjerg kom ud af kurs og kolliderede med et træ.

Ifølge Kronen Zeitung kom uheldet bag på to andre 19-årige danskere i en sådan grad, at de tabte herredømmet over en kælk og kolliderede med selvsamme træ.

De to 19-årige slap med mindre knubs, mens ægteparret blev kørt til et hospital i Sankt Johann med ambulance.

