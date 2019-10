Seks elefanter døde: Ville redde unge

Dyreorganisation frygter for to overlevende elefanters liv. Vi advarer om, at billederne kan virke voldsomme

Fem elefanter samt en treårig unge mistede lørdag livet i Thailand.

Myndighederne mener, at de fem elefanter døde i et forsøg på at redde ungen, der var faldet ned i vandfaldet. De fem elefanter røg herefter selv ned i vandfaldet i en nationalpark med døden til følge.

Det skriver flere internationale medier heriblandt CNN.

Tre elefanter, der afgik ved døden. Foto: Ritzau Scanpix

To elefanter fra flokken blev fundet af parkbetjentene, mens de stod tæt ved en klippekant i nærheden. De blev reddet, da nogen havde hørt deres hylelyde.

Haew Narok-vandfaldet i Khao Yai Nationalpark i det centrale Thailand går under navnet 'helvedes vandfald'. Det har før været omtalt i en lignende episode. I 1992 mistede otte elefanter livet, hvilket også dengang gik verden rundt.

Elefantkalven mistede livet. Foto: Panupong Changchai / Ritzau Scanpix

Frygter for overlevelse

De to overlevende elefanter kan få svært ved at overleve. Det skyldes, at de har svært ved at finde mad på egen hånd og lever bedst i flok, hvor de beskytter hinanden.

Det mener Edwin Wiek, der har grundlagt dyreorganisationen Wildlife Friends Foundation Thailand.

- Det er som at miste halvdelen af sin familie. Der er ikke noget, man kan gøre. Sådan er naturen desværre, siger Edwin Wiek til BBC.

Omkring 7.000 asiatiske elefanter lever i Thailand, hvoraf halvdelen lever i fangeskab.

