Seks måneder siden landet lukkede: - Jeg tror ikke, at jeg har sovet hele sommeren

I dag er det et halvt år siden, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. For nogle virksomheder har det betydet konkurs - for andre har det betydet succes

Seks måneder der ændrede alt Fredag den 11. september er det præcis seks måneder siden, Mette Frederiksen på et pressemøde lukkede landet helt ned og sendte stort set alle danskere hjem. En beslutning, der for mange ændrede alt. De historier bringer vi i dag på Ekstra Bladet.

I Morud på Fyn ligger Ditlevsdal Bisonfarm. Ejeren hedder Niels Henrik Ove, og stadig den dag i dag bliver han rørt over at tænke tilbage på de første måneder efter, at landet lukkede ned.

Det er 30 år siden Niels Henrik så sin første bisonkalv blive født.

– Jeg var på rejse i Australien og mødte et ungt par, der havde en bisonfarm. De inviterede mig med hjem, og jeg endte med at blive der i fire uger. Jeg forelskede mig i dyrene og besluttede, at hvis det kunne lade sig gøre at have dem gående i Australien, kunne det også lade sig gøre i Danmark,

Siden er få blevet til mange, og i dag ejer Niels Henrik Europas største bisonoksefarm med 400 dyr. Da coronapandemien ramte Danmark, var farmen dog tæt på at gå nedenom og hjem.

– Jeg mistede fire millioner i omsætning. For mig som sæsonvirksomhed kunne det ikke være værre. Jeg havde 20 konfirmationer, 17 bryllupper og flere firmaarrangementer den her sæson. Heldigvis har vi kunnet rykke nogen, men vi har også mistet en stor del.

Det er et halvt år siden landet lukkede ned - Ditlevsdal bison farm var lige ved at knække, da de fik støtte fra lokale. Foto: Tim Kildeborg Jensen

På farmen driver Niels Henrik en restaurant, hvor der bliver serveret kød, som er opdrættet ude på marken. Derudover arrangerer farmeren konfirmationer, bryllupper, firmafester og lignende. Da coronaen kom, forsvandt hele sæsonen 2020.

Passede ikke ind

Derfor søgte Niels Henrik om at få del i hjælpepakkerne, men fandt til sin skræk ud af, at han ikke passede ind i skabelonen.

– Jeg har aldrig passet ind i en kasse – den her virksomhed har flere ben. Jeg tager ikke entre, men jeg har stadig faste omkostninger i form af foder til dyrene. Dyrene er jo en del af forretningen. Jeg holder både guidede ture, man kan sove i små huse ude på marken, og så er dyrene en del af restauranten. Stadig kunne fodret til dyrene ikke blive godkendt som fast udgift, da jeg ikke var en zoo, siger Niels Henrik.

Efter nogle måneder kunne den uddannede revisor godt se, at det næste skridt var et spørgsmål om overlevelse. Derfor måtte svære beslutninger tages.

– Jeg tror ikke, at jeg sov det meste af sommeren. Jeg vil ikke have råd til at fodre dyrene hen over vinteren, så jeg skulle beslutte, hvilke der skulle slagtes. Jeg havde forsøgt at komme af med nogle dyr igennem kontakter i USA, man hele verden var jo ramt.

Reddet af tv

Til Niels Henriks store held, valgte TV Fyn at bringe en udsendelse om ham og hans situation. Det var starten på en indsamling, der reddede de 400 dyr og Niels Henriks virksomhed.

– Det var helt utroligt at se, hvordan vildt fremmede mennesker donerede penge. Jeg er meget ydmyg og kan stadig nive mig i armen for at tro på, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Jeg mindes, at jeg stod og tudede på live tv.

Ekstra Bladet har snakket med Niels Henrik Ove i forbindelse med, at det er et halvt år siden landet lukkede ned. Foto: Tim Kildeborg Jensen

I alt donerede 11.000 danskere fra hele Danmark 1,3 millioner kroner til farmen i Morud. Netop den gavmildhed gjorde, at den fynske farmer kunne overleve.

– Personligt har jeg været presset til det yderste både rent psykisk og fysisk. I dag er jeg lettet. Jeg håber bare på, at vi kan komme igennem til oktober uden nedlukning. Fra midt i oktober og til starten af foråret er det minimalt, hvad arrangementer vi har, siger Niels Henrik.

– Med den hjælp jeg fik tidligere på året, har jeg faktisk en chance for at komme igennem 2020 med et nul. Jeg kan leve af rester, så for mig er et nul i 2020 bedre end at slagte raske og sunde dyr, som ikke skulle væk.