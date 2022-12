Seks mænd fik en vild idé: Nu får de 18 millioner kroner til den

- Det er fantastisk at så mange bakker op om et kollektivt initiativ. Det sker ikke i alle byer, siger Kristian Haugland.

Han er en af de seks mænd, der i juli tog initiativ til at udrulle fjernvarme i Assentoft øst for Randers. Noget, der ville kræve stor lokal opbakning og et kæmpe økonomisk rygstød.

- Vi var ikke tvivl om, at det ville lykkes. Men vi er meget positive over, at vi er kommet så langt, siger han.

- Nu giver det mening med alle de timer, vi har lagt. Det er vi utroligt taknemmelige for, og det tager vi slet ikke for givet.

Målet var 1000 positive tilkendegivelser, for at projektet kunne realiseres. Det mål er nu nået i en by med knap 4000 indbyggere, og Kristian Haugland forventer, at byen allerede fra december 2023 kan koble sig på fjernvarmeværket få kilometer fra Assentoft.

- Vi har forhandlet en fastprisaftale for de næste 10 år, og for mange giver det rigtig god mening at tilkoble sig, siger Kristian Haugland.

Underskrift nummer 1000 landede torsdag klokken 12.25, og foruden underskrifter har de seks mænd, der nu også udgør bestyrelsen i Assentoft Forsyning a.m.b.a., fået et tilskud på over 18 millioner kroner til at iværksætte projektet.

Pengene kommer fra en pulje i Energistyrelsen, der skal støtte udrulningen af fjernvarme.

- Det var en tidlig julegave, der dumpede ned, griner Kristian Haugland.

- Det er klart, at det er med til at stabilisere økonomien, og det betyder, at projektet bliver mere sikkert, uddyber han.

De 18 millioner kroner kommer til at bidrager med cirka 8,5 procent af økonomien til den samlede investering i fjernvarme. De 1000 underskrifter er ikke bindende, men udrulningen vil kræve, at 939 tilkobler sig fjernvarme.