Seks nye covid-19-dødsfald

I løbet af de seneste 24 timer er yderligere 452 personer registreret smittet med covid-19.

Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Yderligere seks personer er afgået ved døden. Dermed har i alt 686 personer, der var smittet med covid-19, mistet livet siden pandemiens udbrud i Danmark i foråret.

Antallet af indlagte er steget med ti personer, så i alt 129 nu er indlagt. Af dem er 18 indlagt på intensivafdeling, og 11 er lagt i respirator.

Et kig på kortet over smittetilfældene i Danmark viser, at smitten nu er spredt godt ud over store dele af Jylland, Odense og det østlige Sjælland. Kommunerne med flest smittede pr. 100 indbyggere er i skrivende stund Jammerbugt Kommune i Nordjylland, Fakse Kommune på Sydøstsjælland og Billund Kommune i Sydjylland.