Seks nyfødte smittet med frygtet bakterie

Sygehuset i Roskilde opfordrer 25 familier, der har været på børneafdeling til at lade sig teste for MRSA

Seks spædbørn, der har været eller er indlagt på neonatalafsnittet på Sjællands Universitetshospital Roskilde, er blevet smittet med MRSA-bakterien.

Fem forældre er også blevet smittet med bakterien, der ikke kan behandles med almindelig penicillin.

Seks af de i alt 11 smittede har fået en infektion, mens de fem andre er raske smittebærere.

Det oplyser ledende overlæge Jonas Wadt Manthorpe, Sjællands Universitetshospital Roskilde, til Ritzau.

- Det er altid alvorligt, når patienter bliver smittet med resistente bakterier. Ikke desto mindre kan vi behandle dem, der er syge, siger han.

- Vi mener at have inddæmmet de smittede på nuværende tidspunkt og har truffet betydelige infektionshygiejniske stramninger, så vi kan håndtere situationen for nærværende, siger Jonas Wadt Manthorpe.

Sygehuset har lokaliseret 25 familier, der har været på neonatalafsnittet i tiden siden 3. marts i år.

Man har onsdag skrevet til disse familier og opfordret dem til at gå til egen læge og blive undersøgt for, om de skulle være bærere af bakterien.

Resistent mod penicillin

MRSA er en stafylokokbakterie, der kan give bylder, børnesår og andre former for betændelse.

Det særlige ved bakterien er, at den ikke reagerer på almindelig penicillin og kun kan behandles med særlig antibiotika.

For tidligt fødte børn er særligt udsatte for at blive smittet med bakterien, men de får dog sjældent en infektion.

Raske mennesker, der er smittet med MRSA, vil ofte slet ikke opdage, at de har bakterien.

I januar 2017 lukkede neonatalafsnittet på Næstved Sygehus i en uge, da 11 børn og otte voksne var podet positive for MRSA-bakterien.

To familier isoleret

Det vil formentlig ikke blive nødvendigt at lukke børneafdelingen på sygehuset i Roskilde.

- Vi mener, at vi har styr på situationen for nærværende. Men vi overvåger det nøje og vil træffe en anden beslutning, hvis det bliver nødvendigt, siger Jonas Wadt Manthorpe.

Sygehuset har isoleret to familier på sygehuset som følge af smitten. Derudover er der ifølge overlægen 'strammet op på alle daglige rutiner' for at nedbringe risikoen for, at smitten bringes videre.

Ifølge Statens Serum Institut, der overvåger udbredelsen af MRSA og andre resistente bakterier, fik 3678 danskere sidste år konstateret MRSA.

216 af dem var inficeret med den særlige variant kaldet husdyr-MRSA, der stammer fra svin.

Det er ikke denne type MRSA, der er fundet hos børn og forældre på sygehuset i Roskilde.

Det er endnu uvist, hvordan smitten har fundet vej til sygehuset.

