Seks rusvejledere smittet med coronavirus

Seks tutorer på statskundskab på Aarhus Universitet er blevet smittet med coronavirus efter en planlægningsweekend.

Det skriver Institut for Statskundskab i en pressemeddelelse.

På planlægningsweekenden, der løb fra 23. til 26. juli, var godt og vel 80 rusvejledere samlet for at planlægge rusperioden for de studerende, der har studiestart i september.

Det er svært at sige med sikkerhed, hvordan de er blevet smittet. Men det tyder på, at en enkelt af de frivillige studerende har taget smitten med sig på turen.

- Vi ved det ikke, men det virker sandsynligt, at det handler om én person, der formentlig har bragt smitten med sig, så der nu i alt er seks smittede, fortæller Peter Munk Christiansen, institutleder på Institut for Statskundskab, til Ekstra Bladet.

Tutor-fester

Tutorerne havde ellers været i nogle store auditorier, hvor der gerne skulle have været god plads mellem dem.

Muligvis er smitten sket under de dele af deres program, der stod på 'fest og kom-sammen'.

- Den faglige del af arrangementet er sket under alle gældende forskrifter om afstand og så videre. Jeg kan forestille mig, at det har været under nogle af de sociale arrangementer, det er sket, siger institutlederen.

Onsdagen efter weekendturen begyndte en af vejlederne at få høj feber og alle coronasymptomerne såsom tør hoste. Torsdag blev personen testet, og fredag fik vedkommende et positivt resultat tilbage.

Vedkommende tog straks kontakt til universitetet, hvor der blev handlet på nyheden.

En anden weekendtur, der skulle have været sket i den foregående weekend, blev aflyst, og alle 80 rusvejledere blev anbefalet at lade sig teste.

Indtil videre er 73 blevet testet negative, og man mangler svar fra fem personer.

Faglige vs. sociale arrangementer

Institutlederen fortæller, at man i næste uge holder et møde for at få afklaret, hvad situationen får af betydningen for selve studiestarten.

- Vi vil især kigge på modtagelsen, men også undervisningen i løbet af efteråret. I forhold til rusarrangementer skal der kigges på forholdet mellem faglige og sociale arrangementer, siger Peter Munk Christiansen.

- Skal der skæres ned på de sociale arrangementer?

- Det ved jeg ikke. Jeg har indtryk af, at kilden til smitten har været i forbindelse med sociale arrangementer, og så kan det være, at det skal begrænses.

- Nu er vi jo på et universitet, så vi undersøger problemet, før vi finder en kur.

Statens Serum Institut har lige nu rettet fokus mod Aarhus, hvor smittetallene pludselig er steget markant.

Fra 1. juli og fire uger frem blev der registreret 28 smittede i kommunen, men på bare en uge er det stal steget med 79 til 107.