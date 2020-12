Seks sider lang manual: Sådan skal du holde jul

Mandag har Sundhedsstyrelsen sendt en seks sider lang manual ud til, hvordan du skal holde juleaften.

Her kommer styrelsen blandt andet med anbefalinger til, hvor mange man skal samles, og hvordan man bør gå i kirke.

Konkret lyder anbefalingen, at man maksimalt er ti personer samlet juleaften - det samme gælder nytårsaften.

Dertil anbefales det, at man holder to meters afstand, når man synger rundt om træet.

Gaverne

'Husk også at holde afstand, når der hentes gaver under træet, og når gaverne pakkes ud,' lyder det i manualen.

Kirken

I kirken anbefales det ligeledes, at folk holder to meters afstand, hvis der synges. Opfordringen er derudover, at man deltager virtuelt i gudstjenester, eller at man ser gudstjenesten i fjernsynet. Endelig er det værd at undersøge, hvorvidt man kan tilmelde sig online, lyder det i manualen.

Plejecentre og institutioner

Her anbefales det, at man samles i mindre grupper, og at der holdes afstand.

Køb online

Hvad angår julegaver, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gaverne købes online, og at man undgår trængsel i butikkerne. Desuden er anbefalingen, at man nøjes med at købe gaver enkeltvis.

Hele manualen kan læses her.