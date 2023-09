Seksårig indlagt med leversvigt: Symptomer overset under videoopkald

En vagtlæge fra Region Midtjylland får kritik for at bruge en videokonsultation til at vurdere, om en seksårig drengs øjne var gule.

Det viser en afgørelse fra Sundhedsvæsnet Disciplinærnævn, som Radio4 har fået aktindsigt i.

Drengens mor ringede, fordi hun var bekymret, da det hvide i hendes søns øjne havde fået en gullig farve. I kort tid så lægen på drengen gennem videoopkaldet.

- Det drejer sig om sekunder fra vagtlægen ser ham, til han konstaterer, at han ikke er gul i øjnene. Og så var det det, siger Jeanette, som er ansat i sundhedsområdet i Region Midtjylland og derfor ikke ønsker at stå frem med sit fulde navn.

Vagtlægen afsluttede samtalen uden at henvise Jeanettes søn til en fysisk undersøgelse i lægevagten. Halvandet døgn senere blev drengen indlagt akut med leversvigt på Regionshospitalet i Viborg.

Ikke tilstrækkeligt

Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn kritiserer lægens behandling. I afgørelsen står der, at gulfarvning i øjet er et klassisk tegn på alvorlig leverpåvirkning.

'Desuden var et videoopkald ikke tilstrækkeligt til at vurdere, idet billedkvaliteten og lyssammensætningen på en videovurdering kan gøre, at der sker en fejltolkning af farverne', står der i afgørelsen.

Lars Bjerrum, der er professor i almen medicin på København Universitet, er enig i afgørelsen. Han hæfter sig ved, at Jeanette på opkaldet inden videokonsultationen allerede fortalte, at hendes søns øjne var gule.

- Der skal man lytte mere til patientens forældre fremfor at hæfte sig ved en video. Så det er jo læren af det, at video nogle gange kan overse det, som man faktisk kigger efter, siger han.

Svigt

Det viste sig, at Jeanettes søn havde knoglemarvssvigt, og det var baggrunden for leversvigt. Han er nu knoglemarvtransplanteret.

Radio4 har været i kontakt med vagtlægen, der ikke ønsker at stille op til interview. Han oplyser dog, at han tager afgørelsen til efterretning.

Region Midtjylland og PLO har lavet en aftale om lægevagten, hvor de vil have flere videokonsultationer og færre fysiske konsultationer.

Men ifølge Dansk Selskab for Patientsikkerhed må afgørelsen fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn give stof til eftertanke hos regionen og PLO.

- Det er klart, at det må give lidt hovedbrud. De (Region Midtjylland og PLO, red.) skal vurdere i hvilke situationer, og til hvilke patientgrupper, er det en god idé at bruge videokonsultation, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.