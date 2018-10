Seksårig inviterede 32 klassekammerater til fødselsdag: Ingen dukkede op

Den kun seksårige Teddy fra Tuscon i staten Arizona i USA havde glædet sig utrolig meget til at fejre sin fødselsdag her i weekenden på restauranten Peter Piper Pizza. Teddys mor, Sil Mazzini, havde inviteret 32 af hans klassekammerater til en festlig pizza-komsammen. Men ikke en eneste af klassekammeraterne dukkede op til fødselsdagsfesten. Og den lille, ulykkelige Teddy kunne slet ikke forstå, hvorfor klassekammeraterne ikke dukkede op til hans fødselsdagsfest.

Det skriver flere medier heriblandt Fox 10 Phoenix, New York Post og Daily Mail.

Teddys mor, Sil Mazzini, blev så ophidset, skuffet og ked af det, at hun i desperation lagde et billede ud på Facebook, hvor man kan se Teddy sidde helt alene ved et langt, opdækket pizza-bord, mens han forgæves venter på klassekammeraterne.

Opslaget gik viralt. Og i løbet af kort tid blev den hjerteskærende historie kendt i hele Arizona og spredte sig også til hele USA.

- Min søns fødselsdag var faktisk allerede 3. oktober. Men fordi hans far arbejder i Alaska og var i stand til at komme hjem omkring 18. oktober, besluttede vi at holde Teddys fødselsdag på restauranten 21. oktober, fortæller Sil Mazzini til Fox 10.

Her ses Teddy med sin mor, Sil. (Foto: Facebook/privat)

Til New York Post fortæller Teddys far, Ted Bollinger, at han blev utrolig ked af det på sin søns vegne.

- Jeg var bare så ked af det. Det største ønske for Teddy var at holde fødselsdagsfest for kammeraterne. Så det var utroligt skuffende at se, at ingen af dem var dukket op, da vi havde ventet i en hel time, fortæller Ted Bollinger.

Ægteparret gjorde i situationen, hvad alle andre forældre ville have gjort. De forsøgte nemlig på bedste vis at få Teddy til at glemme sin store skuffelse. De spiste pizza med deres søn og spillede spil på nogle maskiner i restauranten.

Sil Mazzini var naturligvis vred og skuffet over, at ingen børn var dukket op til festen, selv om ca. 15 forældre havde svaret på invitationen via sms. Sil Mazzinis humør blev heller ikke bedre, da hun fik en regning på 850 kroner og således måtte betale for samtlige bestilte pizzaer, selv om Teddy og hans forældre kun spiste en enkelt eller to i alt.

I sin vrede og skuffelse lagde Sil Mazzini derfor efterfølgende billedet af den ensomme Teddy ved det lange pizza-bord ud på Facebook, hvor det hurtigt gik viralt.

En af Sil Mazzinis egne teorier om, hvorfor klassekammeraterne blev væk fra fødselsdagsfesten, er, at der dagen før havde været et stort arrangement med børnene på skolen, samt at det i øvrigt regnede den dag, klassekammeraterne var inviteret på pizza.

Et lyspunkt i historien er dog, at Teddy fik tusindvis af lykønskninger på de sociale medier. Og det store basketball-hold i Arizona Phoenix Suns og fodboldholdet Phoenix Rising gik straks på Twitter og gav Teddy og hans familie gratis billetter til de kommende kampe.