Seksuel chikane i regionerne fører til fyringer og politisag

37 sager om seksuel chikane blandt medarbejdere i de fem regioner er endt med en række fyringer og en politisag. Det viser svar og aktindsigter, som Radio4 har fået fra Danske Regioner og flere af de enkelte regioner.

I sagen, der er endt hos politiet, har en mandlig medarbejder i Region Syddanmark sendt en video af, at han dyrker sex med en kvinde, til tre tidligere kollegaer.

De 37 sager har alle haft ansættelsesretlige konsekvenser og drejer sig blandt andet om upassende berøringer, seksuelle krænkelser og digital chikane.

I Region Syddanmark siger regionsdirektør Jane Kraglund, at regionen gør, hvad de kan for at undgå sager om seksuel chikane.

- Det er svært at sige, at vi gør nok, fordi vi har jo sager. Det er vores ambition, at vi forebygger, så godt vi kan, så sådan nogen sager ikke opstår. 'En sag er en for meget,' siger hun til Radio4.

Tallene, som Radio4 har fået indsigt i, stammer fra en opgørelse, som Danske Regioner har lavet på baggrund af en forespørgsel fra Beskæftigelsesministeriet. Opgørelsen er lavet over sager, der er registreret i perioden 1. januar 2019 til 6. april 2021.

I 2019 var der ansat næsten 140.000 i regionerne, viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og de 37 sager er altså behandlet over en mere end to år lang periode.

Ifølge Anette Borchorst, der er kønsforsker og professor ved Aalborg Universitet, dækker de 37 sager sandsynligvis ikke over, hvor mange, der reelt er blevet udsat for seksuel chikane i regionerne.

- Tallet burde være højere, hvis det skulle fange, det der er.

- Hvis man skal vide noget om, hvor udbredt det er, så skal man spørge: Har du været ude for det og det, som oplevedes som krænkende? Så får man et andet billede af det, siger hun til Radio4.

Jane Kraglund, regionsdirektør i Region Syddanmark, kan heller ikke garantere, at der ikke er flere sager om seksuel chikane blandt regionens medarbejdere.

- Jeg tror, der kan være sager, som vi ikke har set. Derfor gør vi rigtig meget for at skabe nogle rammer for, at medarbejderne kan få talt om sagerne og er trygge ved at fortælle om det, de har oplevet.