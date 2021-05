Sektleder fundet død

Politiet i den amerikanske delstat Colorado gjorde i slutning af april et makabert fund.

I et hus i et øde område tre timer syd for storbyen Denver, lå liget af den formodede sektleder Amy Carlson pakket ind i en sovepose og bundet ind julelyskæder.

Dele af kroppen var mumificeret, og derfor formoder politiet, at kvinden har ligget død i længere tid.

Det skriver Washington Post.

Levet som Jesus

Amy Carlson forlod sin familie inklusiv tre børn i 2006. Herefter startede hun angiveligt den obskure, religiøse gruppe 'Love Has Won' - 'Kærlighed Har Vundet' - der af myndighederne er blevet beskrevet som en kult.

Kulten betragtede Amy Carlson som deres spirituelle leder, og hun blev kaldt for 'Moder Gud'.

Selv påstod den tidligere topstuderende, at hun var en guddom, der havde levet 534 liv, herunder som Jesus og Marilyn Monroe.

Familien desperat

Liget af den 45-årige kvinde blev fundet, da et påstået medlem af kulten returnerede til sit hjem i Moffat. Her fandt han fem kultmedlemmer, der fortalte, at de manglede et sted at bo, samt liget i soveposen.

Medlemmet meldte sagen til politiet, der på stedet også fandt en Nissan SUV, der muligvis har været brugt til at transportere liget fra delstaten Californien til Colorado.

De syv sigtede i sagen. Udover at være sigtet for mishandling af lig, er de også sigtet for børnemishandling, da der blev fundet to mindreårige i huset. Foto: Saguache County Sheriffs Office

Syv sektmedlemmer er nu sigtet af politiet for blandt andet mishandling af et lig.

Amy Carlsons familie deltog i september sidste år i det populære TV-program Dr. Phil, hvor de bønfaldt hende om at forlade kulten og vende hjem.