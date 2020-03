Sektleder risikerer mordanklage

Lederen af den religiøse sekt Shincheonji i Sydkorea, Lee Man-hee, kan potentielt stå overfor mordanklager. Han er anklaget sammen med 11 andre ledere.

De lokale myndigheder i Seoul har anmodet om at anklage Lee Man-Hee for at tilbageholde navne på medlemmer, efter de officielle myndigheder forsøgte at minimere smitterisikoen. Det skriver BBC.

Sydkorea er lige nu det land, udover Kina, der har flest smittede. Sydkorea har 3740 smittede, hvoraf 21 er døde. Mere end halvdelen af alle de smittede har tråde tilbage til Shincheonji, der er en kristen gruppe.

Myndighederne siger, at medlemmerne smittede hinanden i byen Daegu sidste måned, før de rejste ud til forskellige dele af landet.

De lokale myndigheder i Seoul udfyldte søndag en juridisk klage, hvor de anklager dem for drab, for at forårsage skade og overtræde loven om infektionssygdom og kontrol.

Alle 230.000 medlemmer af kirken er blevet undersøgt, hvor næsten 9000 har vist symptomer for coronavirus.

En 61-årig kvinde, der er medlem af sekten, var én af de første, der fik konstateret virussen. Lee Man-Hee er også blevet testet, men han afventer resultatet.

Kristen sekt skaber coronafrygt i Sydkorea

Lee Man-hee påstår, at han er Jesu efterkommer, og at han vil tage 144.000 mennesker med sig til himmelen. Han grundlagde Shincheonji kirke i 1984.

Shincheonji betyder ny himmel på jorden.