Sekunder senere kolliderer de

Canadiske Alex Stewart fik sig noget af en overraskelse, da han 11. juli var taget til Welland-kanalen ved grænsen mellem USA og Canada for at kigge på skibe.

Hvad der skulle have været en rutinemanøvre gik nemlig fuldstændig galt, og det resulterede i et langsomt, men uundgåeligt sammenstød mellem fragtskibene 'Florence Spirit' og 'Alanis' for øjnende af det måbende vidne, skriver canadiske CBC.

- Jeg forventede ikke det her, første gang jeg var ude at se på både i kanalen, siger Alex Stewart til AP om sammenstødet, som han fangede på video.

De to skibe var lastet med henholdsvis kul og reservedele til vindturbiner, da uheldet indtraf. Ingen personer kom til skade ved sammenstødet, ligesom der heller ikke var nogen former for udslip fra de to skibe, oplyser Jean Aubry-Morin fra den lokale søfartsmyndighed, St. Lawrence Seaway Management Corporation.

Han beskriver det som et 'sjældent' uheld og oplyser, at myndighederne nu undersøger årsagen til sammenstødet nærmere.

- Vi ved ikke, om det er en mekanisk fejl på et af fartøjerne, sandsynligvis på Florence Spirit, eller om det skyldes et problem med at manøvrere. Det er for tidligt at sige, udtaler Jean Aubry-Morin.

Den 43 kilometer lange Welland-kanal forbinder to af Nordamerikas store søer, Lake Ontario og Lake Erie.

