Self-made og generøs: Udlandet hylder Lars Larsen

Lars Larsens død har fyldt danske medier mandag morgen, hvor den triste nyhed nu også er nået til udlandet.

Her bliver den jyske, selverklærede købmand også beskrevet i flatterende vendinger for sit flid, gåpåmod og forretningsnæse.

Det amerikanske nyhedsbureau Bloomberg beskriver den 71-årige som Danmarks rigeste mand. Furniture News, der er et engelsk medie om møblement, melder også om nyheden og tilføjer, at Jysk vil fortsætte i Lars Larsens ånd.

Blå bog: Lars Larsen Navn: Lars Kristinus Larsen Født: 6. august 1948 i Arnborg Børn: Jacob Brunsborg (født i 1972) og Mette Brunsborg (født i 1975) Ægtefælle: Kristine Brunsborg (gift i 1971) Uddannelse: Handelsskole og udlært i Magasin H&L i Thisted Andet: Slået til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. JYSK har været kongelig hofleverandør siden 2010.

Det lidt mere nære Expressen i Sverige har også bidt mærke i den sørgelige begivenhed, hvor de skriver:

'Historien om Jysk er også historien om en self made-man. som på under 40 år lykkedes med at bygge en stor koncern op, der tæller 2800 butikker 23.000 medarbejdere i 52 lande.'

Samtidig bliver hans generøsitet overfor sine medarbejdere påpeget.

'De ansatte fik bonusser og havde ofte fri efter personalefester,' skriver mediet.

