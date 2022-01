Selfie endte helt fatalt

Det kan ende fatalt, hvis man jagter den perfekte selfie.

Senest er det gået ud over 21-årige Richard Jacobsen fra USA.

Ifølge CBS News var han taget på vandretur til Superstition Mountains nær Phoenix i den amerikanske delstat Arizona.

Hans lig blev fundet mandag eftermiddag, efter hans vandrekammerat havde ringet 911. Redningsholdet faldt ham cirka 213 meter neden for klippen.

- Jacobsen ville tage et fotografi med sig selv og byens skyline i baggrunden, da han mistede fodfæste, gled og faldt, lyder det fra Sergeant Doug Peoble fra Pinal County Sheriff's Office Search and Rescue til CBS.

259 fatale selfie-ulykker om året

I 2018 kom der en undersøgelse fra The Journal of Family Medicin and Primary Care, som kunne fortælle, at der mellem 2011 og 2018 var sket 259 dødsulykker i forbindelse med at tage selfies.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

En mand som tager selfies i en storm i Libanon. Foto: Ritzau Scanpix / Mohammed Azakir

Ifølge undersøgelsen er det primært unge mænd under 30, som ender i fatale situationer, når der skal tages en selfie.

Men i modsætning til Richard Jacobsens skæbne er den mest udbredte årsag til dødsulykkerne faktisk drukning. Det sker blandt andet ved, at folk falder overbord fra en båd eller bliver taget af store bølger.

På andenpladsen over den farligste årsag er transportmidler. Det kan for eksempel være, hvis man ønsker at tage et billede foran et kørende tog.

Og den tredje mest udbredte årsag er, hvis man, ligesom Richard Jacobsen, falder ned fra store højder. Undersøgelsen kan desuden berette om otte dødsfald i forbindelse med at tage selfies med vilde dyr.