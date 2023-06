Selfie-glad embedsmand straffet: Indledte vanvittig jagt på sin mobiltelefon

Den indiske embedsmand skal betale en mindre bøde for at spilde 4,1 millioner liter vand i eftersøgning af sin mobiltelefon

Det er aldrig sjovt at miste sin telefon.

Især hvis man taber den ud af hånden, mens man er i gang med at tage en selfie foran et gigantisk vandresvoir og blot må se den synke til bunds.

De fleste ville nok opgive at se mobilen igen, men det gælder ikke den indiske embedsmand Rajesh Vishwas.

Nu er han blevet straffet af myndighederne for at igangsætte en utrolig eftersøgning.

Tømte reservoir

Det britiske medie The Guardian beretter således, at Rajesh Vishwas har fået en bøde på godt 4500 kroner, fordi han har handlet hensynsløst med folkets drikkevand.

Det må dog siges at være en særdeles mild straf.

Den indiske embedsmand havde nemlig forvoldt et virvar af kaos for at finde sin elskede Samsung-mobiltelefon.

Han satte således lokale arbejdere til at tømme reservoiret ved at pumpe millioner af liter vand ud ved Kherkatta-dæmningen i den centrale delstat Chattisgarh i sidste weekend.

Det tog arbejderne tre dage at pumpe vandet ud, indtil dykkere til sidst fandt Samsung-mobiltelefonen.

Suspenderet

Vishwas har fortalt indiske medier, at han selv betalte for at få bragt en dieselpumpe op til dæmningen.

Han hævder også, at der var sensitive regeringsoplysninger på telefonen.

Mobiltelefonen var imidlertid for ødelagt af vandet til at kunne bruges igen.

Embedsmanden er sidenhen blevet suspenderet fra sit job.

Nu kan han så se frem til at skulle betale et mindre beløb for at spilde 4,1 millioner liter vand.

Det spildte vand kunne have været brug til overrisling af mere end 607 hektar jord i det tørre sommervejr.