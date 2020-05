Selskabs overskud eksploderede efter ordrer fra kæresten

VED DU NOGET? Tip Ekstra Bladets journalister ved at klikke her.

Som Ekstra Bladet onsdag kunne afsløre, sikrede en mangeårig ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og senere Jammerbugt Kommune, 'GC', sin kærestes selskab ordrer for 4,1 millioner kroner.

Pengene fik 'BN's firma ifølge fakturaer, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, for leje af selskabets lagerejendom ved Ringsted. Efter ordrerne begyndte at tikke ind fra BN's kæreste blev selskabet til en langt bedre forretning.

For mens både 2011 og 2012 bød på cirka 200.000 kroner i underskud, så kom der sorte tal på bundlinjen fra 2013 og frem.

Artiklen fortsætter under billedet.



'BN' er eneste ejer af selskabet, der råder over flere ejendomme. Foto: Privat

Regninger voksede

BN's selskab sendte sin første faktura for ydelser bestilt af GC i december 2012, da hun arbejdede i Forsvaret. Fakturaen lød på beskedne 38.488 kroner, men der fra voksede regningerne til kærestens arbejdsplads og overskuddet i det lille firma hurtigt.

Artiklen fortsætter under figuren.

GC kunne sikre sin kæreste ordrer for millioner, da hun var ansvarlig for inventaret på en lang række asylcentre landet over på vegne af Udlændingestyrelsen. Styrelsen udliciterede inventaropgaven til først Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og senere Jammerbugt Kommune, hvor GC flyttede med.

Fik hædersmedalje inden millionordrer til kæresten

1,3 millioner

Efter et overskud på over en million i 2014 udbetalte selskabet det år løn, pension og udbytte på knap 700.000 kroner.

De to år forinden var tallet nul kroner.

Samlet set udbetalte selskabet løn, pension og udbytte for 3,9 millioner fra 2012-2018, fremgår det af regnskaberne. BN er eneste ejer af selskabet, der ifølge regnskaber havde to ansatte i 2015 og kun én ansat fra 2016-2018.

Hvorvidt BN var ansat i firmaet og dermed fik udbetalt løn er uvist, ligesom det er uvist, hvor den resterende del af selskabets hastigt voksende omsætning i de år kom fra.

Sikkert er det dog, at selskabet i årene fremover investerede heftigt i ejendomme på Ringstedegnen, hvor både BN og GC bor.

Artiklen fortsætter under figuren.

De gode år har betydet, at selskabets egenkapital i perioden er vokset fra to til over ni millioner, mens værdien af selskabets ejendomsportefølje er mere end fordoblet til 12 millioner kroner.

Afviser alt

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Jammerbugt Kommune samt GC’s tidligere chefer. Alle afviser de at have godkendt, at GC lejede kærestens lagerejendom, ligesom hverken styrelsen eller kommunen har kunnet finde lejekontrakter eller anden dokumentation for aftalen med BN's firma.

GC og BN hævder dog, at alt kørte efter bogen. GC fortæller videre, at chefer underskrev lejekontrakter med kærestens selskab i både Forsvaret og Jammerbugt Kommune.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med BN for blandt andet at høre nærmere om, hvor meget hans selskab i alt har tjent på arbejde, der relaterer sig til GC's opgaver i Forsvaret og Jammerbugt Kommune, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Nedenfor kan du se BN's selskabs personaleomkostninger samt udbytte i perioden.