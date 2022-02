Selvkørende funktion i 53.000 biler fjernet

En fejlprogrammering har gjort, at en selvkørende funktion i 53.000 Tesla-biler er blevet fjernet

Fremtiden er her, men der er bump på vejen.

Det må Tesla erfare, efter den fremadstormende bilfabrikant har måttet tilbagekalde en funktion i 53.822 køretøjer med den fuldt selvkørende førerassistent-funktion, efter det viste sig, at de banebrydende biler af og til rullede forbi stopskilte i stedet for at stoppe.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet er målet med førerassistent-funktionen, at biler en dag skal kunne køre uden hjælp fra førere, men brugere af modellerne har rapporteret til Tesla, at funktionen har vist sig som inkonsistent.

Teslas svar til brugerne har været, at de selvkørende biler stadig kræver fuld opmærksomhed fra chaufføren, som skal kunne tage kontrol over fartøjet til enhver tid.

Elbil-fabrikanten fortæller, at de ikke er opmærksomme på nogle tilfælde, hvor den førerløse funktion har ført til kollisioner, skader eller dødsfald.

Det er ikke første gang, Tesla har problemer med sine modeller. Omkring nytår blev knap 500.000 biler tilbagekaldt på grund af problemer med bakkameraer og bagagerumsdæksler.