Selvmord tager flere liv på én måned end hele coronapandemien i Japan

Japan oplever igen et stigende antal selvmord. På en måned har selvmord taget flere liv end coronavirus. Eksperter rejser de røde flag

Coronavirussen ligger som en jernring rundt om samfundet.

Og i Japan slår flere eksperter slår nu alarm. Nedlukninger, arbejdsløshed og manglende sociale interaktioner udfordrer den mentale sundhed.

Advarslen kommer, fordi japanernes selvmordsrate har været støt stigende de seneste måneder.

Alene i oktober begik 2.153 personer selvmord, mens coronaepidemien har kostet 2.057 japanske liv, siden epidemien for alvor tog fart i foråret.

Kvinder særligt udsatte

Hos kvinderne har coronavirussen været særligt hård i Japan. De seneste tal viser, at selvmordsraten for kvinder - sammenlignet med sidste år - er steget med 83 procent.

Michiko Ueda, der er professor i selvmord og selvmordsforebyggelse på Waseda University i Tokyo, fortæller, at restriktionerne rammer kvinderne hårdt.

- De områder, der har været særligt ramt af corona, er rejsebranchen, detailhandlen og restauranterne.

- Mange kvinder har mistet deres job eller oplevet et stort fald i deres indkomst, siger Michiko Ueda til The Washington Post.

Mænd er dog stadig det mest repræsenterede køn i selvmordsstatistikkerne i Japan.

Frygter tendens

Japan er hurtigere til at offentliggøre selvmordsstatistikker end resten af verden. Derfor mener Michiko Ueda, at andre lande gør klogt i at undersøge, hvordan coronavirussen kan påvirke befolkningen.

- Vi har ikke engang haft en lockdown, og coronapandemien har påvirket os minimalt sammenlignet med andre lande.

- Men vi ser stadig de her høje selvmordsrater. Det kan betyde, at andre lande i fremtiden ser en lignende eller endnu større stigning i antallet af selvmord, siger Michiko Ueda til The Washington Post.

De seneste år har Japan haft held til at bremse selvmordsraten, men det ser ud til, at coronapandemien har sat en effektiv stopper for det.

Japan har en af de højeste selvmordsrater i verden. Og eksperter peger på, at det skyldes lange arbejdsdage, pres i skolerne og ensomhed.

Derudover er der stadig tabu at adressere sit mentale helbred.

Selvmord er den hyppigste dødsårsag i Japan for unge i alderen 18-34 år. Selvmordsraten i Japan er på 18,5 pr. 100.000 indbygger. I Danmark var selvmordsraten 12,8 pr. 100.000 indbygger i 2016, skriver DR.