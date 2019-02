'Selvmords-hoodie' vækker forargelse: - Undskyld

Burberrry har været ud med en officiel undskyldning, efter deres famøse hoodie blev vist frem til et modeshow

Det verdenskendte britiske tøjmærke Burberry har for alvor trådt i spinaten.

En kontroversiel hoodie vækkede nemlig opsigt, efter en kvindelig model slentrede ned af catwalken til fashion week i London sidste uge.

Nu undskylder Burberry.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC News.

Her ses 'selvmords-hoodien'. Foto: Ritzau Scanpix

Hoodien har en løkke rundt om halsen, som kan minde om det, der bliver brugt til hængning. Det har fået flere brugere på de sociale medier til at rase over, at tøjmærket angiveligt promoverer selvmord.

Hoodien, som går under navnet 'tempest', var en del af Burberrys nye kollektion 'rebellious youth (rebelsk ungdom, red), som er en hyldest til unge mennesker.

Men det faldt bestemt ikke i god jord hos en af en Burberrys egne topmodeller Liz Kennedy. Hun skrev kort efter showet en lang besked på sin Instagram, som har fået mange tusinde likes.

'Selvmord er ikke mode. Dette show er dedikeret til unge. Jeg forstår slet ikke, hvorfor Burberry har designet en hoodie med en løkke rundt om halsen', skriver hun blandt andet.

Liz Kennedy, som selv gik catwalk til modeshowet i London, ytrede sin mening om hoodien bag kulisserne, men hun fik at vide, at hun måtte skrive en klage.

Burberrys boss, Marco Gobbetti, fortæller nu, at de er meget kede af det, og at de har lavet en fejl.