Selvmordsvideo spredes på TikTok

TikTok-brugere verden over risikerer at blive konfronteret med en voldsom video, hvor en mand begår selvmord.

Folkene bag den kinesiske app, som er vanvittig populær blandt børn og unge, har kæmpet i flere dage med at fjernet klippet, som bliver delt igen og igen.

TikTok oplyser ifølge BBC at appens sorteringsfiltre automatisk skal fjerne videoer, der 'viser, promoverer eller glorificerer selvmord', og konti, der gentagne gange forsøger at uploade klippet bliver lukket ned.

Alligevel bliver den stadig delt, og nogle gemmer den voldsomme video sammen med killinger eller andet indhold. Flere medier skriver, at klippet er kommet på TikToks 'for you'-side, som er en sektion, hvor appen anbefaler indhold til den enkelte bruger ud fra, hvad vedkommende tidligere har vist interesse for. Det indhold kan komme fra hele verden.

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 4 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201.

Ifølge sikkerhedsekspert Ken Friis Larsen, lektor ved Datalogisk Institut, er det tæt på en umulig opgave at få fjernet sådan en video, når den først florerer. Han bruger ikke selv Tiktok og har ikke set det omtalte klip, men siger:

- Det store problem er, at der er mange flere brugere end ansatte moderatorer på et medie som Tiktok. Det er simpelthen urealistisk at de skulle kunne nå at fjerne videoen manuelt, inden den blev uploaded igen. Det er ikke engang i nærheden af at være praktisk muligt, siger Ken Friis Larsen.

- Så kan man prøve at lade brugerne moderere ved at 'flagge' upassende indhold, og det hjælper lidt, men det er stadig et kæmpestort manuelt arbejde.

Slipper gennem filtre

Svagheden ved sorteringsfiltrene er, at de kommer til kort, når videoen ændres.

- Brugerne vil lynhurtigt gøre alt muligt, så klippet slipper gennem filtrene. For eksempel ved at gøre videoen lidt kortere, ændre farverne lidt eller sætte den sammen med dansende kattevideoer.

Brugerne på Tiktok er meget unge. Man skal være 13 år for at oprette en profil, men mange børn skriver en forkert fødselsdato og får adgang alligevel. Netop den meget unge demografi gør det særligt problematisk at så voldsom en video bliver delt på Tiktok, siger Ken Friis Larsen.

- Har du et råd til de børn og måske især deres forældre, der er bekymrede for, at de kommer til at se klippet?

- Nu, hvor internettet er kommet, og der er ikke så mange gode råd udover t sørge for at snakke med sine børn - også om hvad de ser på nettet - og interessere sig for, hvad de laver på de sociale medier.

Selvmordsvideoen blev oprindeligt streamet på Facebook. Der er tale om en 33-årig krigsveteran fra Irak, som begik selvmord live på det sociale medie. Facebook fjernede videoen og har siden løbende slettet klip, der er blevet delt.