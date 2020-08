Sen åbning aflyst: - Et hårdt slag

Det er 'latterligt', at barerne i Aarhus ikke får lov at holde længere åbent.

Sådan lyder det fra ejeren af Harmonien i Aarhus, efter Sundheds- og Ældreministeriet mandag slog fast, at der ikke bliver længere åbningstider i Aarhus og Silkeborg.

- Om sommeren er det i de sene timer, hvor vi tjener flest penge. At have åbent til klokken to vil være afgørende for os, fortæller bestyrer af Harmonien, Fie Mahon, efter at indehaveren har udbrudt i baggrunden, hvor latterligt det hele er.

Fie Mahon er gået ned fra 20 til otte timer om ugen efter corona brød ud og har været nødt til at finde endnu et job ved siden af studiet.

- Udvidelsen af åbningstider er virkelig vigtig for vores økonomi, så det er et hårdt slag, at vi ikke kan se frem til det alligevel.

Mindre bøvl

Tager man op på Frederiksbjerg i den anden ende af Aarhus midtby, er Butler Bar dog ikke kede af aflysningen af senere åbningstider.

- Vi er faktisk lettet. Der er udsigt til en masse bøvl, hvis vi skal til holde øje med, at der ikke kommer flere efter 23:00, siger René Valentin, der er en af indehaverne af Butler Bar.

Butler Bar frygter ikke at miste de store indtægter, da de tror, at de fleste af deres gæster bare kommer tidligere i stedet for at få noget ud af dagen.

- Det er meget simplere bare lukke ved midnat. Jeg er glad for, at vores bartendere ikke skal til lege politimænd.

Håb for fremtiden

Tilbage på Østbanetorvet er Harmonien fortrøstningsfulde for fremtiden, så længe at de kan få deres sene åbningstider tilbage før det bliver vinter.

Det er nemlig i de kolde måneder, at baren bugner af gæster hele aftenen.

- Vi har selvfølgelig håb for fremtiden. Vi er en velfungerende bar og vores gæster giver os en enorm støtte, siger Fie Mahon.

- Forbuddet må helst bare ikke blive ved for længe.

