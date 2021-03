Senatet godkender oprindelig amerikaner som indenrigsminister

Efter en afstemning i det amerikanske Senat blev det mandag aften dansk tid bekræftet, at demokraten Deb Haaland bliver USA's næste indenrigsminister.

Haaland, som har været medlem af Repræsentanternes Hus for delstaten New Mexico siden 2019, bliver den første oprindelige amerikaner, som skal lede ministeriet.

Hun får blandt andet politisk bemyndigelse over de føderale reservater, der huser i alt 574 føderalt anerkendte stammesamfund.

Den 60-årige Haaland, der tilhører Laguna Pueblo-folket, skal nu lede indenrigsministeriet med over 70.000 ansatte.

Godkendelsen kom i hus efter en begivenhedsrig høring i Senatets udvalg for energi og naturlige ressourcer.

Her blev hun af republikanske senatorer udspurgt om hendes rolle i protesterne mod olierørledningen Keystone XL, der skulle transportere olie fra Canada.

De republikanske senatorer var også interesserede i hendes støtte til den nye amerikanske klimaaftale.

I sidste ende fik Haaland dog vundet støtte fra de republikanske senatorer Lindsey Graham fra South Carolina, Lisa Murkowski fra Alaska og Susan Collins fra Maine. Hun blev dermed godkendt med 51 stemmer for og 40 imod.

På Twitter takker Deb Haaland Senatet for at have bekræftet hende som ny indenrigsminister.

- Tak til det amerikanske Senat for afstemningen i dag. Som indenrigsminister ser jeg frem til samarbejdet. Jeg er klar til at tjene, skriver hun.

USA's præsident, Joe Biden, bebudede, inden han trådte ind i embedet, at hans administration vil blive den mest mangfoldigt sammensatte i USA's historie.

Torsdag blev den sorte amerikaner Michael Regan, som er North Carolinas ledende politiker på miljøområdet, godkendt i Senatet til at lede USA's agentur for miljøbeskyttelse (EPA).