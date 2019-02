Senator anholdt midt i parlaments-møde: Sigtet for medvirken til mord

Onsdag morgen blev den 32-årige russiske senator Rauf Arashukov anholdt under dramatiske omstændigheder i det russiske parlament.

Den opsigtsvækkende anholdelse skete ifølge russiske medier midt under et møde i Føderationsrådet, der er det ene af parlamentets to kamre.

Moscow Times reporterer, at Føderationsrådets formand Valentina Matvienko bad offentligheden om at forlade parlamentssalen.

Herefter lukkede sikkerhedsvagter alle udgange af, hvorefter efterforskere fra den russiske sikkerhedstjeneste FSB stod for selve anholdelsen af Rauf Arashukov forøjnene af de resterende parlamentsmedlemmer, der forud for anholdelsen havde vedtaget at fjerne Rauf Arashukovs politiske immunitet.

Rauf Arashukov blev fremstillet i retten kort efter sin anholdelse. Foto: Ritzau Scanpix

Videooptagelser uden for parlamentsbygningen viser, at Arashukov efterfølgende blev ført ud iført håndjern af bevæbnede mænd og kørt væk i en hvid varevogn.

Rauf Arashukov er sigtet for at være arkitekten bag to mord begået i den sydrussiske Kaukasus-provins, medvirken til organiseret kriminalitet og forsøg på at påvirke et vidne.

Mordene Rauf Arashukov bliver beskyldt for at have begået fandt sted i foråret 2010.

Her blev aktivisten Aslan Zhukov skudt i marts, mens lokalpolitikeren Fral Shebzukhov blev slået ihjel i maj.

Ifølge Moscow Times forsøgte Rauf Arashukov at forlade Føderationsrådsmødet, da det gik op for ham, at en anholdelse var nærtforstående. Hertil skulle formand Valentina Matvienko have bedt ham bestemt om at sætte sig. Foto: Ritzau Scanpix

Kometkarriere

Den 32-årige politiker er søn af Raul Arashukov, der indtil for nyligt sad på en højtstående stilling i den russiske energi gigant Gazprom. Den unge Arashukov har ifølge de russiske medier gjort kometkarriere i russisk politik.

Allerede som 18-årig blev han valgt til byrådet i Stavropol og osm 21-årig avancerede han, da han blev valgt til regional-regeringen i Kaukasus og få år senere til det landsdækkende Føderationsråd.

Samme onsdag som Rauf Arashukov blev arresteret blev også far Raul anholdt.

Raul Arashukov er sammen med fire andre ledere i Gazprom sigtet for at have svindlet energigiganten for mere end 30 milliarder rubler svarende til knap 3 milliarder kroner.

Både far og søn nægter sig skyldig.