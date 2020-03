Sender 100.000 coronatest ud af landet: Sundhedsstyrelsen svarede aldrig

En fynsk medicinalvirksomhed tilbød for en uge siden at hjælpe Sundhedsstyrelsen med at udvide deres coronatestkapacitet. De fik aldrig svar og lørdag løb flere regioner tør

Mens den danske medicinalvirksomhed PentaBase ugentligt eksporterer mere end 100.000 coronatests ud af landet, løb flere danske regioner lørdag tør for essentielt testmateriale.

Det er på trods af, at direktør Ulf Bech Christensen fra PentaBase for præcis en uge siden tilbød at sælge selv samme testmateriale og testkapaciteter de danske myndigheder.

Det skete via henvendelse til både Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.

Autosvar fra Søren Brostrøm

'Kære Søren og kolleger

Jeg tænker du/I må have mega travlt i disse dage. Det har vi også, men alligevel tænker jeg at vi måske kan hjælpe til med håndteringen af COVID-19,' indleder direktør i PentaBase Ulf Bech Christensen sin mail som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Tilbage får han et autosvar fra Søren Brostrøm.

Læs mailen til Søren Brostrøm Fra: Ulf Bech Christensen

Sendt: 15. marts 2020 17:56

Til: sbro@sst.dk

Cc: sst@sst.dk

Emne: Bidrag til diagnostikken af COVID-19. Kan vi hjælpe? Kære Søren og kolleger Jeg tænker du/I må have mega travlt i disse dage. Det har vi også, men alligevel tænker jeg at vi måske kan hjælpe til med håndteringen af COVID-19. Vi, PentaBase ApS, er eksperter i real-time PCR og fremstiller både ingredienser og udvikler assays på denne platform. Pt. producerer vi på livet løs til flere hundrede tusinde high-end realtime PCR analyser til COVID-19 (afsnit udeladt af hensyn til fortrolighed). Jeg har vel en af de største grupper af real-time PCR eksperter i Danmark samlet i vores lokaler i Odense. Vi har produktion, udvikling og serviceerfaring fra vores knap 14 år som PentaBase. Vi kan derfor tilbyde at hjælpe på flere fronter: Produktion af Primere og Prober til real-time PCR baseret på de offentliggjorte eller egne sekvenser til COVID-19 detektion Udvikling af optimerede COVID-19 assays med højere sensitivitet og/eller detektion af mutationsvarianter fundet i DK. Uanset om I har behovet eller ej for forbedrede assays, vil vi gerne forhøre om I kan levere inaktiverede positive/negative COVID-19 prøver til validering af vores ny-udviklede assays på dansk patientmateriale? Udvikling af skræddersyede real-time PCR løsninger til at lette håndteringen, kørslen eller analysen af prøverne Kapacitetsforøgelse: Vi sælger både automatiserede RNA/DNA- ekstraktionsinstrumenter til håndtering af 32 prøver af gangen samt realtime PCR instrumenter, hvis jeres laboratorier skulle have brug for det. Service: Vi har i alt 14 real-time PCR maskiner som kører til dagligt i vores laboratorier (4 x 384-, 2 x 96-, 3 x 48-, 5 x 32-brøndsmaskiner) og jeg har 18 forskere med erfaring i at benytte disse. Vi har endvidere det meste infrastruktur, som skal til at for at modtage og analysere prøver fra patienter, og vi tilbyder vores assistance og infrastruktur hvis det er ønsket. Salg til private: Vi er desuden blevet kontaktet af flere udbydere, som gerne vil sælge analyser til private. Vi vil derfor gerne høre jeres holdning til, at der tilbydes en privat løsning til de patienter som det offentlige ikke tilbyder at teste i dag? I er velkommen til at ringe dag og nat, hvis der er noget vi kan hjælpe med. Jeg takker for jeres store indsats. Mvh, Ulf ******************** Ulf B. Christensen CEO PentaBase ApS Vis mere Luk

Derfor sender Ulf Bech Christensen sin henvendelse videre til formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

Stephanie Lose lover, at hun vil sende PentaBases henvendelse videre i systemet. Det er nu en uge siden, og Ulf Bech Christensen har endnu intet hørt.

Men Ulf Bech Christensen har aldrig fået svar fra de danske sundhedsmyndigheder og lørdag løb flere regioner tør for netop reagenser, som er en del af det medicinaludstyr PentaBase tilbyder.

Professor: Kontakt dem straks

En af Danmarks førende epidemiologer, professor Niels Høiby, mener, at de danske myndighederne bør kontakte private udbydere som PentaBase med det samme.

- Hvis det pågældende firmas test er afprøvet og godkendt og på højde med Roche Diagnostics (som leverer tests og udstyr nu, red.) så skal man altså springe til med det samme fra de danske myndigheder, siger han.

Lægemiddelstyrelsen tog grueligt fejl af test

PentaBase kan ifølge eget udsagn levere 10.000 coronatests om dagen til det danske marked. Foto: PentaBase

Sender tusindvis af tests til udlandet

I stedet for at sende sine coronatests ud på det danske marked, sender PentaBase nu ugentligt store mængder reagenser ud af landet til Indien, Australien og snart Spanien.

- Vi bliver kun udnyttet af udlandet lige nu. Det er ærgerligt, at de tager alt vores kapacitet, når vi kunne bruges i Danmark, siger direktør Ulf Bech Christensen.

- Den kommende tid skal vi hver uge levere mere end 100.000 test ugentligt til Australien.

PentaBases tests er så nye, at de endnu ikke er godkendt at Sundhedsstyrelsen.

- Risikerer jeres tests ikke at være misvisende, når de endnu ikke er godkendte og gennemtestede?

- Hvis sundhedsvæsnet hurtigt vil give os adgang til coronaprøver, der allerede er kørt og som er testet positiv med en anden metode, så kan vi modificere vores systemer til at kunne lave de her test, siger Ulf Bech Christensen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har efter Ekstra Bladet henvendte sig til Sundhedsstyrelsen om sagen taget kontakt til PentaBase. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ministeren har ringet

Ekstra Bladet kontaktede i morges Sundhedsstyrelsen for en kommentar til, hvorfor man ikke har kontaktet PentaBase - men fik aldrig svar.

Et par timer efter kan sundhedsministeriet nu bekræfte, at sundhedsminister Magnus Heunicke(S) søndag formiddag har kontaktet Ulf Bech Christensen for at høre om mulighederne for et samarbejde.

Hos Danske Bioanalytikere, der organiserer de bioanalytikere, som står for analyserne for covid-19 ude på hospitalernes mikrobiologiske afdelinger, understreger man, hvor vigtigt det er, at ansatte i sundhedsvæsenet kan testes.

- Der er et enormt pres på sundhedsvæsenet - og derfor er det vigtigt, at så mange som overhovedet muligt kan gå på arbejde, så vi kan behandle de borgere, der bliver rigtig syge af coronavirus. Vi har jo også et almindeligt sundhedsvæsen, der kører videre ved siden af, hvor patienter skal behandles for andre livstruende sygdomme, siger formand for Danske Bioanalytikere Martina Jürs.

- Jeg har eksempelvis konkret viden om en afdeling, hvor der var 23 sygemeldte. Her testede man 12 personer for coronavirus. De var alle sammen negative, og så kunne man reducere antallet af sygemeldinger til 14, fordi hovedparten af dem kunne gå på arbejde igen. Så det betyder altså rigtig meget for, at sundhedsvæsnet kan køre rundt, siger hun.

Schweiziske maskiner er låst

16. marts oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke, at de danske myndigheder havde indkøbt tre nye testmaskiner fra den schweiziske producent Roche Diagnostics.

Det kunne Ekstra Bladet dog dokumentere var usand.

Testcirkus: Heunicke talte usandt om corona-maskiner

I stedet havde de danske myndigheder købt nyt testudstyr, der kan bruges til at teste for coronavirus eksisterende maskiner fra Roche Diagnostics, som allerede befinder sig i Danmark.

Maskinerne fra Roche Diagnostics kan dog kun benytte testudstyr udviklet af den schweiziske producent.

Derfor kan svigtende leverancer fra schweizerne betyde, at der opstår en flaskehals i de danske testkapaciteter.

Ulf Bech Christensen oplyser, at PentaBases' reagenser kan benyttes af 14 maskiner PentaBase selv har stående, samt såkaldte åbne maskiner, der er spredt rundt om på de danske hospitaler og universiteter.

Den internationale sundhedsorganisation WHO har løbende opfordret verdens lande til at teste deres indbygger massivt i kampen mod coronapandemien.